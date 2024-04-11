97 % الإشغال الفندقي في الإمارات.. وفنادق دبي كاملة العدد

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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شهدت الفنادق والمنتجعات السياحية والشقق الفندقية تدفقاً كبيراً في الحجوزات بمختلف إمارات الدولة وسط توقعات بتجاوز نسبة الإشغال 97% في كثير من المنشآت الفندقية خلال إجازة وعطلة العيد، فيما شهدت فنادق دبي طلباً كبيراً ووصلت إلى الإشغال الكامل في الفنادق الشاطئية.

وأكد عدد من المسؤولين والخبراء في قطاع السياحة والفنادق أن إجازة عيد الفطر هذا العام طويلة بلغت 12 يوماً، وحرص الجميع على استغلال تلك الفترة، حيث تدفقت أعداد كبيرة من النزلاء على الفنادق والمنتجعات الشاطئية. وأشار الخبراء إلى أن نسبة الإشغال سوف تتجاوز 95% خلال إجازة العيد، وأن الفنادق والمنتجعات الشاطئية الأكثر جذباً للزوار في هذا الوقت من العام.

وأكدوا أنه، رغم أن الربع الثاني ما زال في بدايته، إلّا أن أعداد الزوار والإشغال الفندقي في شهر أبريل الحالي بلغت أرقاماً قياسية مقارنة بمثيلاتها في أبريل العام الماضي، حيث زادت أعداد الزوار والإشغال الفندقي بنسبة تفوق 21%. وقد شهد قطاع الفنادق في دبي طلباً متزايداً خلال عطلة عيد الفطر، حيث بلغت نسبة إشغال الفنادق أكثر من 90 % في معظم فنادق الشواطئ ووسط المدينة ووصل في بعض منها إلى الإشغال كامل، حيث استقبلت مدينة دبي حوالي 3.67 ملايين زائر خلال يناير وفبراير 2024، مما يشكل زيادة ملحوظة بنسبة 18٪ مقارنةً بنفس الفترة في العام الماضي.

من جهة أخرى، تشهد إمارات الدولة حالة من الزخم والنشاط السياحي بالتزامن ، مع تنوع وتعدد البرامج والفعاليات الضخمة والخيارات السياحية المتنوعة، في أجواء ترفيهية عالمية تستقطب الزوار من شتى أنحاء العالم، ما يعزز من نشاط القطاع ويدفعه نحو مزيد من النمو.

وأكد متخصصون في القطاع السياحي، أن السياحة الداخلية تستحوذ على نصيب الأسد في عيد الفطر في ظل مساعي الأسر والعائلات إلى الاحتفال في الدولة، مع توفر تجارب سياحية فريدة وجاذبة، بجانب مجموعة متنوعة من الفعاليات الاستثنائية، وفي مقدمتها عروض الألعاب النارية.

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