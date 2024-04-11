97 % إشغال الفنادق خلال عطلة العيد في الدولة

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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شهدت الفنادق والمنتجعات السياحية والشقق الفندقية تدفقاً كبيراً في الحجوزات بمختلف إمارات الدولة وسط توقعات بتجاوز نسبة الإشغال 97 % في كثير من المنشآت الفندقية خلال إجازة وعطلة العيد.

وأعلنت كثير من الفنادق الشاطئية والمنتجعات العديد من العروض والخصومات لجذب شريحة أكبر من النزلاء أدت إلى وصول الحجوزات والإشغالات الفندقية لمستويات قياسية.

وأكد عدد من المسؤولين والخبراء في قطاع السياحة والفنادق أن إجازة عيد الفطر هذا العام طويلة بلغت 12 يوماً، وحرص الجميع على استغلال تلك الفترة، حيث تدفقت أعداد كبيرة من النزلاء على الفنادق والمنتجعات الشاطئية. وأشار الخبراء إلى أن نسبة الإشغال سوف تتجاوز 95 % خلال إجازة العيد، وأن الفنادق والمنتجعات الشاطئية الأكثر جذباً للزوار في هذا الوقت من العام.

مستويات قياسية

أكد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «دبي لينك»، أن دولة الإمارات وخاصة مدينة دبي تشهد خلال أبريل الجاري، وتزامناً مع عطلة عيد الفطر، تدفقاً غير مسبوق من الزوار، حيث بلغت نسبة إشغال الفنادق مستويات قياسية تجاوزت 90 % في معظم فنادق الشواطئ وفنادق وسط المدينة، وفقاً لمنصة الحجوزات التابعة لمجموعة دبي لينك.

وأوضح أن قطاعات السياحة والضيافة والإشغالات الفندقية سجلت أرقاماً قياسية خلال الفترة الحالية، حيث استقبلت مدينة دبي حوالي 3.67 ملايين زائر خلال يناير وفبراير 2024، مما يشكل زيادة ملحوظة بـ18 % مقارنةً بنفس الفترة في العام الماضي.

وقال: رغم أن الربع الثاني ما زال في بدايته، إلّا أن أعداد الزوار والإشغال الفندقي في شهر أبريل الجاري بلغت أرقاماً قياسية مقارنة بمثيلاتها في أبريل العام الماضي، حيث زادت أعداد الزوار والإشغال الفندقي بنسبة تفوق 21 %. وقد شهد قطاع الفنادق في دبي طلباً متزايداً خلال عطلة عيد الفطر، حيث بلغت نسبة إشغال الفنادق أكثر من 90 % في معظم فنادق الشواطئ ووسط المدينة ووصل في بعض منها إلى الإشغال الكلي.

وأضاف أن فنادق الشواطئ شهدت إشغالاً شبه تاماً تقريباً، حيث سعى الزوار إلى الاسترخاء وممارسة الرياضات المائية وتناول الطعام على الشاطئ، كما شهدت وسط المدينة النابض بالحياة أيضاً نسبة إشغال ملحوظة، حيث اجتذبت المسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء لاستكشاف المعالم البارزة والتسوق والاستمتاع بالمأكولات الراقية، مشيراً إلى تنوع جنسيات الزوار، حيث كان غالبية السياح من أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الأشقاء من المملكة العربية السعودية.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة «دبي لينك» أن عطلة عيد الفطر المبارك تزامنت مع عطلة عيد الفصح والعطلة الروسية، الأمر الذي ساهم في زيادة أعداد الزوار بشكل كبير، حيث اختارت العائلات والسياح المنفردين ووفود الأعمال دبي كوجهة مثالية خلال هذه الفترة المبهجة. وأشار إلى أن إمارة دبي تعتبر قصة نجاح في قطاع السياحة وشهادة على الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وما فعلته لجذب الاستثمارات الاستراتيجية، والالتزام بتقديم تجارب استثنائية.

خبرات واسعة

وأكد وليد إسماعيل، مدير إدارة المبيعات والتسويق لمجموعة جيوان لإدارة الفنادق والمنتجعات، أن القطاع الفندقي في دولة الإمارات لديه خبرات واسعة بتقديم خدمات مميزة خلال العطلات والإجازات، مشيراً إلى تقديم عروض وخصومات مشجعة، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات الحجز في الفنادق.

وأوضح أن نسب الحجوزات لإجازة العيد في الفنادق زادت على 90 %، وأوضح أن الطلب يزيد على الفنادق الشاطئية في مثل هذا الوقت من العام، مما ينعكس إيجابياً على معدلات الإشغال في الفنادق بشكل عام.

وأضاف أن دولة الإمارات تتميز بقوة البنية التحتية في قطاع الضيافة، مشيراً إلى أن العديد من المنشآت الفندقية سجلت زيادة بالأسعار مقارنة مع الأوقات العادية بسبب الأقبال الكبير خلال إجازة العيد، وأشار إلى أن السياحة الداخلية تستحوذ على الحصة الأكبر من نسب الإشغال الفندقي.

فخامة وجمال

وأكد رياض الفيصل، الخبير السياحي، أن دولة الإمارات تجمع الفخامة والجمال وتفي بجميع متطلبات السياحة للمقيمين والقادمين لقضاء إجازة عيد الفطر في ربوع الدولة. وأوضح أن الإمارات تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم التي تشهد إشغالاً كاملاً لفنادقها خلال إجازة عيد الفطر، مشيراً إلى أن جميع الفنادق على اختلاف فئاتها بمختلف إمارات الدولة تشهد ضغطاً في حجوزاتها وصل إلى ملاءة كاملة وارتفاع طفيف في أسعار الغرف وصل إلى نحو 20 % تقريباً مقارنةً بأسعار الصيف مع مراعاة الموقع والتصنيف لبعض الفنادق.

12 يوماً

وأكد عمار هلال، مدير إدارة المبيعات و التسويق في فندق ماريوت الفرسان، أن نسبة الإشغال بلغت نحو 100 % في فندق ماريوت الفرسان خلال إجازة عيد الفطر، مشيراً إلى ارتفاع الحجوزات مع بدء العطلة الرسمية.

وأرجع ارتفاع نسبة حجوزات الفنادق خلال العيد إلى أن الإجازة طويلة قاربت 12 يوماً، مشيراً إلى وجود عروض جديدة وخصومات جيدة لجذب شريحة أكبر من النزلاء. وأضاف أن إجازة عيد الفطر تعتبر من أكثر فترات الجذب السياحية للفنادق في الدولة بشكل عام، حيث تشهد ارتفاعات ملحوظة في معدلات الإشغال تجاوزت فترة ما قبل «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن نسبة الإشغال بلغت 100 % وخاصة الفنادق الشاطئية وفي المنتجعات.

وأضاف أن معدلات الإشغال بشكل عام مرتفعة، مع زيادة ملحوظة في معدلات الحجوزات المستقبلية لإجازة الصيف، موضحاً أن الفندق يقدم خلال العيد عروضاً على الإقامة وخصومات على المشروبات والأغذية في مطاعم الفندق.

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