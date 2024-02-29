«جيه إل إل»: دبي تواصل مسيرتها قوة مهيمنة في العقارات

المصدر: (دبي - مصطفى درويش ومشعل العباس)

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أكدت عدة تقارير عالمية، أمس، قوة أداء عقارات دبي خلال الفترة الماضية، وأنها تواصل الأداء القوي الذي أظهرته دبي في جميع قطاعات السوق، وقالت وكالة نايت فرانك العقارية، إن العقارات السكنية الفاخرة خالفت اتجاه هبوط الأسعار في 2023 وارتفعت 3.1 %، إذ عوضت المكاسب الكبيرة المحققة في مانيلا ودبي التراجع المسجل في نيويورك ولندن.

ووفقاً لوكالة نايت فرانك، فقد أسهم ذلك في دعم أسعار العقارات الفاخرة، وكذلك تعاظم ثروات الأغنياء في ظل انتعاش أسواق الأسهم. وقال خبراء «جيه إل إل»، إن دبي تواصل مسيرتها قوة مهيمنة في قطاع العقارات عبر المنطقة.

وحققت مبيعات العقارات التجارية (المكاتب والمحال) في دبي قفزة كبيرة خلال شهر يناير الماضي، حيث نمت بنسبة 22.4 % مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2023، ما يعكس استمرار قوة الطلب على المساحات التجارية ومؤشر على توسع الشركات والأعمال في الإمارة.

ونشرت ديلويت، تقريرها العقاري السنوي لعام 2023، الذي أكد الأداء القوي الذي أظهرته دبي في جميع قطاعات السوق.

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