22.4 % نمو مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال يناير

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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حققت مبيعات العقارات التجارية (المكاتب والمحال) في دبي قفزة كبيرة خلال شهر يناير الماضي، حيث نمت بنسبة 22.4% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2023، ما يعكس استمرار قوة الطلب على المساحات التجارية ويعد مؤشراً على توسع الشركات والأعمال في الإمارة.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 631.7 مليون درهم عبر 304 صفقات خلال شهر يناير من العام الجاري بنمو 22.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت فيها المبيعات 516 مليون درهم عبر 268 صفقة.

ويعتبر هذا النمو القوي في الطلب على العقارات التجارية في دبي علامة فارقة تشير إلى الديناميكيات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها الإمارة، كما تبرز أهمية العقارات التجارية في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وتعكس قوة جذب الاستثمارات والأعمال، ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال.

وتفصيلاً، بلغت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال يناير 2024، 631.7 مليون درهم، توزعت على المكاتب التجارية بقيمة 478.7 مليون درهم عبر 215 صفقة، والمحال التجارية بقيمة 153 مليون درهم عبر 89 صفقة.

واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة على حصة الأسد من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 476.3 مليون درهم عبر 211 صفقة، فيما بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية على الخريطة 2.3 مليون درهم عبر 4 صفقات.

وبلغت قيمة مبيعات المحال التجارية الجاهزة 63.2 مليون درهم عبر 41 صفقة، أما المبيعات على الخريطة فقد بلغت 89.7 مليون درهم عبر 48 صفقة.

وبحسب المناطق الجغرافية، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 91 صفقة بقيمة 192 مليون درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 65 صفقة بقيمة 111.6 مليون درهم، ثم منطقة برج خليفة عبر 3 صفقات بقيمة 64.2 مليون درهم، ثم منطقة البرشا هايتس عبر 21 صفقة بقيمة 55.1 مليون درهم.

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