الإمارات تمكن المشاريع الصغيرة من التجارة العالمية

المصدر: (أبوظبي – سامح الليثي)

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أطلقت دولة الإمارات تقريراً حول تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المشاركة بشكل أكبر في التجارة الدولية، ويحمل التقرير الذي تم إعداده بالشراكة بين وزارة الاقتصاد ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عنوان «التجارة العالمية الشاملة: تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وذلك خلال فعالية أقيمت ضمن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي أمس، ويقدّم التقرير سلسلة من السياسات والبرامج التي يمكن للحكومات في جميع أنحاء العالم تنفيذها للتغلب على هذه التحديات.

كما أطلق معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، تقريراً جديداً حول أهمية توظيف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تطوير البنية التحتية والعمليات التجارية.

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