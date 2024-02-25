«الفجيرة الوطنية للتأمين» تطور خدماتها لمواكبة نمو القطاع

المصدر: الفجيرة – عائشة الكعبي

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كشف أنطوان المعلولي الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين، لـ «البيان»، حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائها وفق أحدث التقنيات، لمواكبة التطورات والتسارع في القطاع التأميني، لافتاً إلى أن الشركة قامت بتطوير تطبيق الهاتف الذكي الخاص بالشركة، وفقاً لأعلى المعايير المتبعة في جودة الخدمات التي تواكب تطورات العصر الحديث، وتلبي حاجة الجمهور.

ولفت إلى أن التطبيق يتيح للعملاء شراء منتجات التأمين على السيارات بسرعة وسهولة، حيث إن المتاح حاليًا التأمين على المركبات فقط، ونعمل على إضافة أنواع أخرى، كالتأمين على المنازل والتأمين ضد الحوادث الشخصية، ليشمل التطبيق عدة خيارات متنوعة من التأمينات، مؤكداً أن العمل على تطوير تطبيق AFNIC للهاتف المحمول، يسرع من عملية الحصول على وثائق تأمين المركبات وكذلك تجديدها.

علاوة على ذلك، يمكن للعملاء المهتمين بشراء التأمين، زيارة بوابة التأمين عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني، التي تشمل التأمين على المركبات، والتأمين على المنازل «لأصحاب المنازل والمستأجرين»، والتأمين ضد الحوادث الشخصية، حيث متاح للشراء من خلال بوابة التأمين عبر الإنترنت.

تجديد

وأشار إلى اهتمام الشركة بالتوسع والانتشار المستمر، لتضمن لعملائها سهولة وسرعة الوصول إليهم، ومؤخراً قامت شركة الفجيرة للتأمين، بافتتاح عدد من المراكز الجديدة في أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وقال المعلولي: إن الشركة تسعى إلى توسيع نطاق عملها التأميني، كخطوة تنسجم مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى التركيز على احتياجات عملائها، وتعزيز حضورها في مختلف مناطق الدولة، وفي الوقت الحالي، ينصب تركيزنا على تطوير خدمات التأمين لدينا داخل دولة الإمارات، وخطة الشركة المستقبلية، تسعى إلى زيادة عدد مراكز الخدمة لديها، من خلال تقديم باقة كبيرة من الخدمات التأمينية التي توفرها الشركة.

45 مواطناً

وأكد المعلولي أن عملية التوطين تحتل أهمية كبيرة لديهم في الشركة، من خلال حرصهم على استقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتدريبها للعمل في الشركة، وإلى توفير بيئة عمل جاذبة ومبدعة لكوادرها لمواكبة متطلبات سوق التأمين الإماراتي، حيث يعمل لدى الشركة أكثر من 45 مواطناً بمناصب إدارية مختلفة، ونعمل على خطة سنوية لزيادة عدد المواطنين، والحفاظ على الموظفين الحاليين، ما يضمن تحقيق النسبة المطلوبة بكفاءة عالية.

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