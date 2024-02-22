20 % ارتفاع أسعار العقارات السكنية 2023

المصدر: دبي - البيان

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ارتفع متوسط أسعار العقارات السكنية في دبي بنسبة 20.1 % في العام حتى ديسمبر 2023، مقارنة بالنمو المسجل في الشهر السابق بنسبة 18.9 %، حسب تقرير أصدرته «سي بي آر سي».

وخلال هذه الفترة، ارتفع متوسط أسعار الشقق بنسبة 19.8 %، وارتفع متوسط أسعار الفلل بنسبة 21.8 %، بحسب تقرير «سي آر بي» للعقارات. وشهد عام 2023 إجمالي 118.993 صفقة سكنية في دبي، وهذا هو أعلى إجمالي تم تسجيله حتى الآن، متجاوزاً الرقم القياسي لعام 2022 بنسبة 29.6 %.

ونمت المبيعات على الخارطة خلال هذه الفترة بنسبة 31.9 %، كما ارتفعت مبيعات السوق الثانوية بنسبة 26.3 %. ومن حيث المعروض، تم تسليم إجمالي 39,190 وحدة سكنية في عام 2023، مع وجود 34.4 % من هذا المعروض في ميدان ون ووسط مدينة دبي والخليج التجاري. ومن المتوقع تسليم 68880 وحدة أخرى في عام 2024.

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