العقارات السكنية بدبي تحقق أفضل أداء لها على الإطلاق في 2023

المصدر: دبي - البيان

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شهد سوق دبي العقاري نمواً مستمراً خلال العام الماضي، مدفوعاً بالزيادة في عدد الوافدين، وصدور التعديلات الأخيرة في قوانين الاستثمار العقاري المتعلقة بمنح التأشيرة الذهبية، يضاف إلى ذلك اقتصاد دبي المتنامي والمتنوع بشكل عام. وأصدرت «سفلز»، المزود العالمي للخدمات العقارية، تقرير سوق دبي العقاري لعام 2023 لتكشف من خلاله عن نتائج قوية للعام في مختلف قطاعات سوق دبي العقاري.

وسجل قطاع العقارات السكنية أفضل نتائج سنوية له على الإطلاق، حيث نمت المعاملات السنوية بنسبة 29%، ليصل إلى أعلى مستوى له بعد أن تم بيع 118,200 وحدة. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها إجمالي حجم المعاملات مستوى المئة ألف وحدة. ويشهد السوق السكني اتجاهاً تصاعدياً منذ العام 2021 حين تم تداول 55,500 وحدة، بنسبة نمو سنوية قدرها 69%. وفي غضون عامين، تضاعفت مستويات النشاط في هذا القطاع، ما أدى إلى تسجيل علامة فارقة جديدة للسوق. وتندرج دبي الآن ضمن قائمة عدد قليل من المدن العالمية التي حافظت على استمرارية نمو الطلب منذ رفع قيود جائحة كورونا.

وقال سوابنيل بيلاي، المدير المساعد للأبحاث في سفلز الشرق الأوسط: "يبدو ملاحظاً أن معنويات الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات لا تزال إيجابية. وبينما تشهد القطاعات غير النفطية توسعاً كبيراً خلال العامين الماضيين، تظهر دلائل مؤكدة على وضعها الصحي ومكانتها الجيدة بما يؤهلها لتحقيق المزيد من النمو خلال الإثني عشر شهراً المقبلة، وسيعود ذلك بالنفع حتماً على القطاع العقاري. ومع ذلك، قد تتكشّف مخاطر زيادة المعروض من الأصول المختارة في عدد قليل من المواقع، ما سيؤدي إلى كبح أي زيادة كبيرة في متوسط الأسعار في المستقبل".

العقارات قيد الإنشاء

وخلال العام، تبوأت العقارات قيد الإنشاء صدارة الطلب، حيث بلغت حصة الوحدات على الخريطة 55% من إجمالي الوحدات المباعة. وعلى مدار العام، حدث تحول نحو الطلب المدفوع بالأهداف الاستثمارية خاصة خلال النصف الثاني، في حين تراجع غرض الاستخدام النهائي بشكل طفيف. وفي المجمل، تم بيع 65,000 وحدة على الخريطة في العام 2023، بينما بيعت 53,200 وحدة جاهزة خلال نفس العام.

واستمر نشاط السوق في التحول نحو الأسواق الفرعية طوال 2023 في جنوب شرق الإمارة، حيث استحوذت هذه المنطقة على أكثر من 52% من إجمالي الوحدات المباعة في العام ذاته. وكان نشاط المعاملات بارزاً في عدد من المواقع، ومن أبرزها جميرا فيليج سيركل و "دبي سبورتس سيتي" والمرابع العربية و "دبي هيلز إستيت"، ووجهات أخرى.

وواصلت الشقق ريادتها كأكثر أنواع العقارات تداولاً، حيث بلغت حصتها 78% من إجمالي المعاملات المسجلة في العام 2023. وفي الوقت نفسه، حافظ الطلب على الفلل ووحدات التاون هاوس على استقراره. وبرز عدد من المواقع في هذا المجال، نذكر منها "داماك لاغونز" و "داماك هيلز 2" و "المرابع العربية 3" ضمن المواقع الشهيرة لمعاملات الفلل. وبعد أن اكتملت أعمال بناء الفلل الجديدة في المواقع المشمولة بالتعاملات خلال العام، مثل "جوي تاون هاوسز" في المرابع العربية 3، وفلل "كوريسيا" في البراري ومشاريع أخرى، يمكن أن تمثّل هذه المشاريع المحرك الرئيسي لصفقات الوحدات الجاهزة.



مبيعات وتأجير المكاتب

شهد سوق العقارات المكتبية طفرة في الطلب في 2023. وأسهم النمو الاقتصادي المستدام، وتوسع القطاع غير النفطي، ومواصلة الجهود لتحسين معايير سهولة ممارسة الأعمال التجارية، والمبادرات الحكومية في خلق المزيد من فرص العمل، مثل "مبادرة 100 شركة من المستقبل". وأسهمت هذه العوامل مجتمعة في ازدهار الطلب بين العملاء الباحثين عن المساحات المكتبية.

وتركّز الطلب خلال العام على الأصول التي تمتاز بجودتها العالية والمعززة بالمعايير البيئية. ويقود هذا الاتجاه التحرك التدريجي والواضح من جانب الشركات نحو ممارسات الأعمال الأكثر استدامة.

وأدى العرض المحدود للأصول من الدرجة الأولى مع ارتفاع مستويات الطلب عليها إلى تدني المساحات الشاغرة، وبالتالي صعود القيم الإيجارية. وكانت المباني في منطقة مركز دبي المالي العالمي والمباني المحيطة بها من الدرجة الأولى من بين المشاريع التي سجّلت أعلى مستويات الطلب، خاصة من الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية والاستشارات. وأدى ذلك إلى ارتفاع المتوسط السنوي للإيجارات في مركز دبي المالي العالمي بنسبة 22%. ومع ذلك، سجّل عدد قليل من المشاريع داخل تلك المنطقة الصغيرة زيادات سنوية في الإيجارات بنسبة تجاوزت 40%. وارتفع متوسط القيم الإيجارية السنوية للمساحات من الدرجة الأولى بنسبة 18% في جميع أنحاء المدينة.

وقالت باولا والش، مديرة خدمات المعاملات في سفلز الشرق الأوسط: "على عكس الأوضاع السائدة في الأسواق العالمية الأخرى التي تظهر حتى الآن مستويات منخفضة من الطلب على المساحات المكتبية مقارنة بمتوسط ما قبل الوباء، تبدو الأوضاع العامة بدبي مختلفة في 2023 بفضل التوسع ودخول المشاريع إلى السوق. ومن جهة أخرى، أدى نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ في جميع أنحاء البلاد إلى زيادة الطلب على المساحات المكتبية في جميع أنحاء المدينة".

وواصلت وكالات إدارة مساحات العمل المشتركة توسعة نطاق وجودها في المدينة، حيث يعزى ذلك إلى زيادة الطلب القوي على المساحات المُدارة جيداً لما توفرها من حلول مرنة وخيارات فعالة من حيث التكلفة.



الإيجار في القطاع الصناعي

كان القطاع الصناعي واللوجستي في دبي من بين فئات الأصول العقارية الأكثر مرونة على مستوى المدينة، حيث حافظ نشاط السوق على ازدهاره طوال العام 2023. وجاء ذلك بفضل التوسع المستمر في القطاع غير النفطي. ولا يزال هناك نقص في الأصول عالية الجودة، لا سيما المرافق الأكبر حجماً التي تزيد مساحتها عن 10,000 متر مربع، نظراً لإقدام المستأجرين على توسيع مساحات مستودعاتهم.

وأظهر الطلب على مساحات التخزين المبنية حسب الطلب اتجاهاً قوياً، وتجلّى ذلك بشكل خاص من جانب الشركات التي تخطط للتوسعات المستقبلية والاستثمار في مرافق المستودعات الحديثة، التي توفر وظائف تشغيلية أفضل وميزات الاستدامة.

وأضاف مايكل فينتون، مدير الشؤون الصناعية واللوجستية في شركة سفلز الشرق الأوسط: "لقد تمكنت الشركات العاملة في قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة وشركات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية من حجز مراتب متقدمة لها في صدارة النشاط في العام 2023. وإلى جانب المستأجرين الحاليين، تم تسجيل مستويات قوية من الاستفسارات والمعاملات من قبل المستأجرين الجدد في السوق، خاصةً من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك قطاع التصنيع، على خلفية ظهور فرص الإنتاج والتوريد في السوق المحلي".

واحتلت الشركات من قطاع النفط والغاز ترتيباً متقدماً على قائمة الشركات الرائدة الأخرى التي تشغل مساحات التخزين والمساحات الصناعية في جميع أنحاء الدولة. وتستعد هذه الفئة لتلبية الارتفاع المتوقع في الطلب نتيجة الزيادة المحتملة في إنتاج النفط.

واختتم فينتون حديثه بالقول: "ظل الطلب قوياً من جانب الشركات العائلية والصناديق الاستثمارية والأفراد من ذوي الثروات العالية الباحثين عن الأصول للاستخدامات الصناعية ولأغراض التخزين. ولاحظنا أيضاً اهتماماً من جانب المطورين الإقليميين للاستثمار والمشاركة في نمو القطاع".

وعلى مستوى الأسواق الصغيرة، برزت المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) كوجهة مفضلة لشركات الرعاية الصحية والأدوية، حيث توفر للمستأجرين مستودعات يمكن التحكم بدرجة حرارتها، فضلاً عن متطلبات البنية التحتية الداعمة لقطاع علوم الحياة. وكانت دبي الجنوب ومجمع دبي للاستثمار من بين المناطق النشطة الأخرى التي استقبلت مستويات عالية من الطلب على المخازن خلال العام 2023.

وزادت أيضاً عمليات إطلاق المشاريع الجديدة، ويوجد حالياً ما يقرب من 650 ألف قدم مربع من المساحات ضمن الدرجة الأولى قيد الإنشاء، ومن المرجح أن يتم تسليمها في غضون العام الجاري 2024.

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