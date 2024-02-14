دبي الوجهة الأكثر تميزاً للاحتفال بالسنة الصينية

المصدر: (دبي - البيان)

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نجحت دبي في إبراز مكانتها باعتبارها الوجهة الأكثر تميزاً عالمياً للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة، بعد أن حفلت أجندتها بالعديد من الفعاليات المميزة والعروض الترويجية التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الفترة من 2 حتى 11 فبراير الجاري بمناسبة عام التنين، حيث تستهدف نشر البهجة في أوساط المقيمين والزوار في الإمارة.

ومن أبرز الفعاليات التي أقيمت بمناسبة عام التنين، عرض طائرات الدرون فوق فندق برج العرب، حيث أضاءت أكثر من 1500 طائرة درون السماء لتصنع شكل تنين صيني يبلغ طوله 300 متر، وقد أظهر هذا العرض الذي جذب أنظار الجماهير، تفوق دبي في مجال التكنولوجيا. وقدمت العلامات التجارية الشهيرة عروضاً ترويجية رائعة عبر متاجر متعددة، ما خلق تجربة تسوق لا تنسى للجميع.

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