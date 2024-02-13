احتفالات عام التنين تبهج المقيمين والزوار في دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي إقامة مجموعة من الفعاليات المميزة والعروض الترويجية التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الفترة من 2 وحتى 11 فبراير الجاري بمناسبة عام التنين، لتنشر البهجة في أوساط المقيمين والزوار في دبي. ورغم انتهاء الاحتفالات رسمياً في 11 فبراير؛ إلا أنه يمكن للمتسوقين الاستمتاع باحتفالات تستمر حتى نهاية الشهر الحالي في مول الإمارات، حيث تنتظرهم الجوائز اليومية والعروض الحصرية، بما في ذلك فرصة كسب 10 أضعاف نقاط SHARE على مشترياتهم، والفوز بجوائز فورية يومياً، بما في ذلك بطاقات الهدايا وغيرها من المكافآت والجوائز الرائعة التي تبلغ قيمتها 100 ألف درهم في صورة بطاقات هدايا وتذاكر طيران وعملات ذهبية من داماس وأجهزة إلكترونية.

وكان من أبرز الفعاليات، التي أقيمت بمناسبة عام التنين، عرض طائرات الدرون فوق فندق برج العرب الشهير، حيث أضاءت أكثر من 1500 طائرة درون السماء لتصنع شكل تنين صيني يبلغ طوله 300 متر، وقد أظهر هذا العرض الذي جذب أنظار الجماهير، تفوق دبي في مجال التكنولوجيا.

واستضاف دبي فستيفال سيتي مول مجموعة من التجارب المميزة، شملت استعراض التنين الراقص وعرض «تخيل»، واختتمت الاحتفالات بعرض الألعاب النارية الذي أضاء سماء دبي.

واحتفل سوق التنين برأس السنة الصينية بعروض فنية مميزة تضمنت رقصة التنين الكبير ورقصة الأسد ورقصة تنين الكونج فو وعرض أوبرا بكين ورقصة المظلات. كما شملت الاحتفالات ورشة عمل لصناعة مصباح على شكل رأس تنين.

وقدم «لا بيرل» عروضاً خاصة على التذاكر، مما أتاح لسكان دبي وزوارها الاستمتاع باحتفالات عام التنين. وتمكنت العائلات من الحصول على فرصة المشاركة في أنشطة مختلفة، شملت الرسم على الوجوه ولقاء أبرز شخصيات العرض.

واستضافت آي إم جي عالم من المغامرات ودبي باركس آند ريزورتس سلسلة من العروض النابضة بالحياة والعروض المتجولة والتجارب التفاعلية.

وقدمت العلامات التجارية الشهيرة عروضاً ترويجية رائعة عبر متاجر متعددة، ما خلق تجربة تسوق لا تنسى للجميع.

وأضافت «داماس» لمسة من الأناقة إلى احتفالات السنة الصينية الجديدة من خلال عرض خاص، حيث دعت عملاءها للحصول على هدية مجاناً مع مشترياتهم. واستمتع سكان دبي وزوارها أيضاً بعدد من العروض الحصرية على منتجات مختارة في عدد من متاجر داماس. وقدم متجر غاليري لافاييت عروضاً ترويجية على العلامات التجارية المتخصصة في منتجات العناية بالبشرة.

وأثبتت دبي، بما تقدمه من ضيافة وتنوع وترفيه عالمي، أنها وجهة مميزة للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة. وهو ما يعزز مكانتها وجهة عالمية للسياحة والترفيه والتسوق على مدار العام.

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