سلطة دبي للخدمات المالية: تزايد شهية مديري الأصول الصينيين تجاه الإمارة

المصدر: رويترز

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أكد إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية أن مديري الأصول الصينيين يتطلعون للحصول على تراخيص للعمل في دبي إذ يتيح استمرار تحسن العلاقات بين الصين والشرق الأوسط المزيد من فرص الأعمال.

وقال جونستون لرويترز على هامش المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ "شركات إدارة الاستثمارات وإدارة الأصول (الصينية) تأتي لنا للحصول على تراخيص... وهذا يتزايد".

وسلطة دبي للخدمات المالية هي المنظم لمركز دبي المالي العالمي الذي يقول جونستون إنه يجتذب بنوكا عالمية ومديرين للأصول والثروات وصناديق تحوط، ويحظى حاليا باهتمام متزايد من الكيانات الصينية.

وقال جونستون في وقت سابق إنه فيما يتعلق بالمؤسسات الصينية، فإنه تتواجد بصورة أساسية بنوك تجارية كبرى في مركز دبي المالي العالمي وتقدم التمويل للتجارة والمشروعات.

وأضاف أن مديري أصول صينيين يتوافدون حاليا أيضا في وقت يتطلع فيه المستثمرون لتنويع استثماراتهم وسط التوترات المستمرة بين الصين والولايات المتحدة.

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