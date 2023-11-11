«إينوك» تطلق برنامجاً لتمكين المواهب الإماراتية في قطاع التكرير

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «إينوك» انطلاق برنامج التطوير التقني بالتعاون مع شركة «بتروفاك»، وذلك عقب توقيع اتفاقية استراتيجية بين الطرفين خلال معرض «رؤية الإمارات للوظائف»، لمعالجة فجوة المهارات في قطاع الطاقة.

وبموجب التعاون بين «إينوك» و«بتروفاك»، يأتي هذا البرنامج المتطور لتمكين الشباب الإماراتي من المساهمة في قطاع الطاقة في الدولة، وذلك من خلال التدريب المتخصص والإرشاد والتوجيه على رأس العمل في العمليات التشغيلية للمصافي، إذ خصص البرنامج لخريجي المدارس الثانوية الإماراتيين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاماً، ويوفر فرصة فريدة لاكتساب خبرة عملية في قطاع التكرير تدعمهم في تأسيس مسيرة مهنية ناجحة في قطاع الطاقة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: يسرنا انطلاق هذا البرنامج التدريبي بالتعاون مع «بتروفاك»، للمساهمة في تمكين المواهب الإماراتية الشابة من تلبية الاحتياجات المتنامية للقطاع خلال السنوات المقبلة. ونحن في «إينوك»، ندعم تعليم وتطوير الكوادر الإماراتية من خلال تزويدهم بمجموعة من البرامج التدريبية الشاملة، التي تساعدهم على تطوير المهارات وبناء الثقة والمعرفة اللازمة للإبداع في هذا القطاع.

ويستمر البرنامج لمدة ثلاث سنوات، ويتبع استراتيجية تطوير تتضمن تدريباً نظرياً وعملياً لمدة سنة، ثم سنتين من التدريب والتوجيه على رأس العمل.

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