مجموعة قرقاش تحتفي بتخريج 23 إماراتياً في برنامج «آي ستار»

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت مجموعة قرقاش بتخريج 23 متدرباً جديداً، ضمن الدفعتين الرابعة والخامسة من برنامج (iStar) «آي ستار» ، والذي يهدف لتطوير الكفاءات الوطنية، التي تتطلع إلى بدء أو تعزيز حياتها المهنية.

وبرنامج «iStar» هو مبادرة فريدة توفر تطوراً مهنياً استثنائياً، من شأنه أن يساعد الإماراتيين الطموحين في تحقيق تطلعاتهم المهنية، ويتيح للطلاب الذين يتم اختيارهم التمتع ببرامج تدريب رفيعة المستوى، وتجارب عملية على أرض الواقع لمدة تصل إلى 6 أشهر، مما يوفر لهم فرصاً فريدة لاكتساب مهارات وقدرات وخبرات مهنية نوعية تحت دعم وإشراف مديرين ومختصين.

ومن خلال هذا البرنامج يعمل المتدربون عن كثب مع مهنيين آخرين من مختلف أقسام مجموعة قرقاش، وأداء مهام مختلفة تصقل مهاراتهم. شهد الحفل حضور ومشاركة شهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش، وموظفي مجموعة قرقاش، بالإضافة إلى خريجي «iStar» من الدفعات السابقة.

وقام شهاب قرقاش بتسليم شهادات التخرج لـ 3 خريجين متفوقين في البرنامج، وتقدم الخريجون بمشاركة تجاربهم في خطاب مؤثر يعكس مدى نجاح رحلتهم المهنية.

وقال شهاب قرقاش في كلمته خلال الحفل: يمثل هذا اليوم إنجازاً كبيراً في التزامنا بتعزيز التوطين في المجموعة، حيث يتماشى البرنامج مع رؤية حكومة الإمارات في زيادة نسبة الكفاءات الإماراتية الشابة في القطاع الخاص، ونحن نسعى دائماً لجذب وتنمية واحتضان المواهب الإماراتية في مختلف قطاعات المجموعة.

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