685 مليون درهم أرباح «إمباور» في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري، إذ سجلت أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.07 مليار درهم، وإيرادات 2.27 مليار درهم، خلال فترة الأشهر الـ 9 المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

وخلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري، نمت إيرادات «إمباور»، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9.5%، و 7.5% على التوالي، وارتفع صافي الربح الأولي خلال الفترة ذاتها بنسبة 6.1%، ليصل إلى 777 مليون درهم، ويخضع صافي الربح الأولي هذا للتسوية لاحتساب الرافعة المالية السابقة للاكتتاب، وإظهار الأداء الفصلي القابل للمقارنة.

وعلى أساس صافي الربح المطلق، سجلت «إمباور» صافي ربح بلغ 685 مليون درهم، خلال فترة الأشهر الـ 9 المنتهية في سبتمبر 2023. ووزّعت «إمباور» أرباح بقيمة 425 مليون درهم على المساهمين عن النصف الأول من العام الجاري في أكتوبر 2023، لتؤكّد التزامها بتوزيع الأرباح على المساهمين مرتين سنوياً بقيمة إجمالية 850 مليون درهم، خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي.

وبعد توزيع الأرباح الملتزم بها أول سنتين ماليتين بعد الاكتتاب العام، تخطط المؤسسة لمواصلة توزيع الأرباح المستدامة، بما يتماشى مع نمو أعمالها.

وخلال الأشهر الـ12 الماضية، بلغت الإيرادات الموحدة لمؤسسة «إمباور» 2.99 مليار درهم (من أكتوبر 2022 إلى سبتمبر 2023) مقارنة بـ 2.73 مليار درهم (من أكتوبر 2021 إلى سبتمبر 2022)، بنمو 9.5%، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترات ذاتها 1.45 مليار درهم (من أكتوبر 2022 إلى سبتمبر 2023)، مقارنة بـ 1.32 مليار درهم (من أكتوبر 2021 إلى سبتمبر 2022 )، بنمو 9.5%.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «تواصل المؤسسة توسيع عملياتها، والاستثمار في محفظة أصولها، وتطوير بنيتها التحتية لتلبية الطلب المتزايد في سوق تبريد المناطق في دبي»، وأوضح أن نتائج الربع الثالث من العام 2023 تبشر المساهمين بأرباح مستدامة، وتترجم بقوة وعودها، التي قطعتها لهم في الحفاظ على أداء مهني ومالي متصاعد ومزدهر ومستدام، يعود بفوائد جمة عليهم وعلى اقتصاد دبي وسكانها وقطاعاتها الاقتصادية على اختلاف أنشطتها وتنوع أعمالها.

وأكد أحمد بن شعفار، أن أسواق المال والمساهمين ومن قبلهم المتعاملين، يلمسون تحرك «إمباور» على أكثر من صعيد، بدءاً من ترسيخ صدارتها لأسواق تبريد المناطق عالمياً، مروراً بتأكيد مقدرتها الفائقة على تلبية الطلب على خدمات تبريد المناطق بمعايير تفوق نظيرتها العالمية مهما كان حجمه أو توقيته أو موقعه الجغرافي في دبي، حيث تبلغ حصة «إمباور» من سوق تبريد المناطق في دبي أكثر من 80%.

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