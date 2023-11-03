"إمباور" تحتفي بيوم العلم وسط أجواء وطنية ومستقبل مشرق

المصدر: دبي- وام

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احتفت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" بيوم العلم بحضور سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي للمؤسسة وموظفي المؤسسة الذين قاموا برفع علم الدولة في محطة مدينة دبي الطبية وسط أجواء وطنية مليئة بمشاعر الفخر والشموخ والانتماء والولاء لدولة الامارات ولقيادتها الرشيدة.

وقال أحمد بن شعفار “ في هذا اليوم الغالي لا نحتفي بعلم دولتنا الحبيبة ونرفعه عاليا وحسب، إنما نحتفل بوطنٍ غال وبحاضر زاهر ومستقبل مشرق وشعب عزيزٍ ومعطاء، يقدم للعالم نموذجاً مميزاً وفريداً للوحدة والترابط في ظل قيادة همها ينصب بالكامل في خدمة مصالح شعبها .

وأضاف “ بفضل تفرد رؤية قيادتنا الرشيدة، أصبحت دولة الإمارات في صدارة الدول المتقدمة وأكثرها تطوراً وازدهاراً على مستوى العالم، ونحن بهذه المناسبة نجدد التزامنا بالسير وراء قيادتنا، والعمل على تحقيق تطلعاتها وأن نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا.

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