213 ملياراً التجارة السلعية لأبوظبي في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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تجاوزت التجارة السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي ما يتجاوز 213 مليار درهم، وفق بيانات حديثة لمركز الإحصاء في الإمارة عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وسجلت الواردات السلعية حصة 44.2 % من مجمل التجارة غير النفطية المحققة في تلك الفترة بقيمة 94 مليار درهم، فيما اختصت صادرات الإمارة بنسبة 32.8 % من إجمالي التجارة بتلك الفترة وبقيمة تجاوزت 70 مليار درهم، وبلغت حصة السلع غير النفطية المعاد تصديرها 23 %، وبقيمة 49 مليار درهم.

وسجل كل من شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين أداءً جيداً علي صعيد حجم التجارة بواقع 24.5 مليار لشهر أغسطس، حيث كانت الحصة الأكبر فيه للواردات بحوالي 13.1 مليار درهم، مقابل 6.9 مليارات للصادرات و4.5 مليارات للسلع معادة التصدير، بينما حقق شهر سبتمبر 21.7 مليار درهم، موزعة بقيمة 11.1 مليار درهم للواردات، و6.2 مليارات للصادرات و4.4 مليارات للمعاد تصديره.

شركاء

فيما ظل مايو أنشط أشهر الفترة من ناحية مجمل قيمة التجارة غير السلعية المحققة بقيمة 29.2 مليار درهم، بينما كان شهر أبريل الأقل من ناحية حجم التجارة مسجلاً 19.7 مليار درهم.

وحافظت السعودية منذ بداية العام على صدراتها للشركاء التجاريين للإمارة منذ بداية العام بنسبة 20.6 % من مجمل التجارة التي حققتها الإمارة وبقيمة 43.9 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6.5 % وبقيمة 13.9 مليار درهم، ثم الصين بحصة 4.4 % بمجمل 9.5 مليارات درهم.

ووفق توزيع أنشطة التجارة كانت السعودية الأسواق الأكثر استقبالاً للسلع غير النفطية من الإمارة بقيمة 17.4 مليار درهم، وتلتها سويسرا بقيمة 3.9 مليارات درهم، ثم السوق الأمريكي بقيمة 3.5 مليارات درهم.

إعادة التصدير

وفيما يخص السلع معادة التصدير، كانت السعودية أيضاً في المقدمة بقيمة 13.9 مليار درهم، ثم قطر 5.2 مليارات درهم، كما جاءت السعودية أيضاً في مقدمة وجهات واردات السلع إلى الإمارة بقيمة إجمالية 12.6 مليار درهم، ثم السوق الأمريكي بقيمة 10.4 مليارات درهم، ثم السوق الصيني بقيمة 7.1 مليارات درهم، ثم اليابان بقيمة 5.5 مليارات درهم.

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