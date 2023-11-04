سوق أبوظبي العالمي يستعد لاستضافة ملتقى حول التمويل المستدام في ديسمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستعد سوق أبوظبي العالمي، لاستضافة النسخة السادسة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، خلال فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، الذي ينطلق أواخر نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يقام ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام 4 ديسمبر المقبل، تحت شعار «التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين»، برعاية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28».

وسيتم تنظيم الحدث، الذي أسهم على مدار السنوات الست الماضية في دفع جهود تمويل المناخ، بالشراكة مع «مصدر» ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، التي تنعقد في اليوم نفسه، حيث يهدف التعاون إلى تقديم موقف موحد لإمارة أبوظبي، ضمن مؤتمر الأطراف «كوب 28»، بشأن تعزيز فرص الوصول إلى مصادر تمويل المناخ بكلفة معقولة، بالتزامن مع وضع الإمارات على مسار جديد في مجال الاستدامة، وتعزيز النمو الشامل. ويستند ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام هذا العام، إلى أربع ركائز استراتيجية، هي: دعم أسواق رأس المال الأخضر، وتمويل الابتكار، وأسواق الكربون الأخضر، وقيادة التحول المناخي غير المتحيز.

وقال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: «تأتي استضافتنا لملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28» هذا العام لتسليط الضوء على رؤية سوق أبوظبي العالمي، التي تهدف إلى جعل أبوظبي عاصمة لرأس المال الأخضر، بالإضافة إلى كونها عاصمة لرأس المال، وإننا في سوق أبوظبي العالمي لطالما حرصنا على تطوير منظومة شاملة لتمويل المناخ، حيث قام السوق بتطوير أول إطار تنظيمي للتمويل المستدام في المنطقة».

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