306.5 مليارات درهم مبيعات «عقارات دبي» في 10 أشهر

المصدر: دبي – بشار باغ

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ارتفعت مبيعات القطاع العقاري في دبي خلال أكتوبر الماضي، إلى 29.6 مليار درهم مقارنة بـ 25.7 مليار درهم مبيعات القطاع في الشهر ذاته من العام الماضي، بنمو قدره 15 % وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ليصل بذلك إجمالي مبيعات العقارات في الإمارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر 306.5 مليارات درهم.

وسجل اكتوبر 7108 صفقات بيع عقارية، بالإضافة إلى 2705 معاملات رهن عقاري بقيمة 11.6 مليارات درهم، بالإضافة إلى هبات بقيمة 2.7 مليار درهم، ليصل بذلك إجمالي التصرفات العقارية خلال الشهر إلى 44 مليار درهم.

وتضمنت مبيعات أكتوبر 595 صفقة بيع لمباني بقيمة 1.8 مليار درهم، إلى جانب 1519 صفقة بيع لأراض بقيمة 18.5 مليار درهم، بالإضافة إلى 4994 صفقة بيع لشقق سكنية وفندقية ووحدات التجارية بقيمة 9.3 مليارات درهم.

واستحوذت العقارات الجاهزة، على الحصة الأكبر من المبيعات المسجلة في أكتوبر، حيث تم تسجيل 5586 صفقة بيع لعقارات جاهزة بقيمة 25.6 مليار درهم مقارنة بـ 1522 صفقة بيع لعقارات على الخريطة بقيمة 4 مليارات درهم.

وتصدرت نخلة جبل، علي باقي مناطق دبي من حيث قيمة المبيعات المسجلة في أكتوبر، حيث شهدت 189 صفقة بقيمة 4.4 مليارات درهم، تلتها نخلة ديرة التي سجلت مبيعات بـ 2.3 مليار درهم قيمة 133 صفقة، فيما حلت منطقة الصفوح الثانية في المرتبة الثالثة بـ 1.8 مليار درهم قيمة صفقة بيع أرض، وجاءت منطقة برج خليفة رابعاً بـ 1.38 مليار درهم قيمة 345 صفقة بيع، تلتها في المرتبة الخامسة قرية جميرا الدائرية بـ 1.33 مليار درهم قيمة 633 صفقة بيع.

تصرفات عقارية

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 348 مبايعة بقيمة 1.54 مليار درهم، منها 53 مبايعة للأراضي بقيمة 815.64 مليون درهم، و295 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 723.96 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 56 مليون درهم في منطقة السطوة، تليها مبايعة بقيمة 43.6 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 42.56 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، وأخيراً مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المرقبات.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 267.39 مليون درهم منها 9 رهونات أراضي بقيمة 21.61 مليون درهم، و111 رهونات فلل وشقق بقيمة 245.78 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 57 هبة بقيمة 302.87 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة أم الشيف بقيمة 75 مليون درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 35 مليون درهم.

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