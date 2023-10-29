دبي تتفوق عالمياً في عوائد الاستثمار العقاري

المصدر: (دبي - البيان)

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واصلت أسعار العقارات في دبي اتجاهها الصعودي خلال الربع الثالث من العام الجاري، ما خلق بيئة مثالية للبائعين وأصحاب العقارات، وحقق الاستثمار العقاري عوائد مذهلة تصل 10 % وهي نسبة أعلى بكثير من معظم الأسواق العالمية.

وتتوافق الزيادة المستمرة في الأسعار مع الاتجاهات التي لوحظت خلال الأشهر الـ 18 الماضية، حيث أدى ارتفاع الطلب وتدفق أكبر للأثرياء من حول العالم والمقيمين الجدد إلى حدوث طفرات غير مسبوقة.

وكشف تقرير أصدرته «بيوت»، العقارية، عن أن دبي سجلت 30 ألفاً و981 معاملة بيع عقارات سكنية (جاهزة وقيد الإنشاء) بقيمة 96.9 مليار درهم في الربع الثالث، لافتاً إلى ارتفاع أسعار مبيعات الشقق والفلل في الأحياء الرئيسية في دبي ارتفعت بين 2 - 12 % في الربع الثالث من 2023.

وبالنسبة للشقق والفلل ذات الأسعار المتوسطة، تشمل المناطق الأكثر بحثاً من قبل مشتري العقارات والمستثمرين في قرية جميرا الدائرية (JVC)، وواحة دبي للسيليكون، وداماك هيلز 2، والفرجان، في حين فضل الباحثون عن العقارات الفاخرة كلاً من (مرسى دبي، والخليج التجاري، والمرابع العربية، ودبي، هيلز استيت) في الربع الثالث.

وشهدت أسعار المبيعات في المناطق الأكثر طلباً للشقق ذات الأسعار المتوسطة زيادة بين 9 - 15 %.

وبالنسبة للفلل ذات الأسعار المتوسطة، ارتفع متوسط أسعار البيع بين 10 - 17 % في المناطق الأكثر طلباً.

وبالنسبة للعائد على الاستثمار وبناءً على عوائد الإيجار المتوقعة للشقق قدمت مناطق معينة بما في ذلك «مجمع دبي للاستثمار»، و«الليوان» و«رمرام» عوائد تصل إلى 10 %، وهذه النسب تعد مقنعة للمستثمرين. وعندما يتعلق الأمر بالشقق الفاخرة، فقد قدمت مناطق مثل «البراري» و«جميرا جولف استيتس» عوائد مذهلة تصل إلى 8 %، وهي نسبة أعلى بكثير من معظم الأسواق العالمية.

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