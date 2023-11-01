مؤتمر الموانئ العالمي بأبوظبي يناقش تحديات القطاع

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

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انطلقت أمس فعاليات مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ ـ أبوظبي 2023 تحت شعار «إعادة تصور الموانئ». وتستمر فعاليات المؤتمر 3 أيام، بمشاركة أكثر من 100 متحدث وخبير من مختلف دول العالم يشاركون في نحو 35 جلسة تناقش العديد من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع مثل التضخم، وارتفاع تكاليف الطاقة والوقود، والركود الاقتصادي.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي ـ في كلمته الافتتاحية: «نفخر باستضافتنا لهذا المؤتمر الريادي، والذي يقام في أبوظبي لأول مرة في خطوة تعزز مكانة الإمارة على خارطة هذا القطاع الاستراتيجي». وأكد الشامسي أن استضافة المؤتمر يرسخ موقع دولة الإمارات المحوري في قطاع الموانئ والقطاع البحري، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لمجموعة موانئ أبوظبي، مشيراً إلى أن القطاع يواجه مجموعة من التحديات مثل التضخم، وارتفاع تكاليف الطاقة والوقود، فضلاً عن ضغوطات مرتبطة باحتمالات الركود الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم، يأتي هذا المؤتمر ليعزز الدعم للقطاع لمواجهة هذه التحديات وتجاوزها.

وأكد الكابتن محمد اليحيائي، رئيس الإدارة البحرية ـ مجموعة موانئ أبوظبي ـ لـ«البيان» أن المؤتمر يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط ويستضيف قيادات القطاع البحري والموانئ من مختلف دول العالم، بمشاركة 100 متحدث رسمي، ويشهد تنظيم العديد من الندوات وورش العمل لمناقشة قضايا الاستدامة والحياد الكربوني، والتحول الرقمي في الخدمات البحرية، وسلاسل الإمداد وغيرها من الموضوعات المهمة. وأضاف أن المناقشات تناولت إعادة تصور التجارة العالمية، مشيراً إلى وجود 5 قطاعات مختلفة تقدم الخدمات النوعية تحت إشراف مجموعة موانئ أبوظبي منها قطاع الموانئ والقطاع اللوجستي والخدمات الرقمية والمدن الاقتصادية وكذلك المناطق الحرة. وأكد أن موانئ أبوظبي كانت سباقة في الحديث عن انخفاض الانبعاثات الكربونية ولدينا مؤشرات لمراقبة التلوث الكربوني.

وتم عقد اجتماع الطاولة المستديرة، لمناقشة دمج الابتكار في قطاع الموانئ، وأهمية اعتماد نهج جديد لتعزيز دور المقاولين والوسطاء البحريين وتمكينهم من أن يصبحوا مطورين مشاركين في قطاع الموانئ والمحطات

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة NMDC مع موانئ أبوظبي، لتعزيز التعاون بمجال تنفيذ المشاريع الدولية عبر الاستفادة من الدعم الكامل لخبرات مجموعة NMDC. وقّع الاتفاقية المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC، والكابتن محمد الشامسي.

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