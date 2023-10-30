غداً.. مؤتمر الموانئ العالمي 2023 ينطلق في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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تنطلق غداً في العاصمة أبوظبي فعاليات مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ - أبوظبي 2023 الذي تستضيفه مجموعة موانئ أبوظبي ويقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر تحت شعار «إعادة تصور الموانئ».

ويتزامن انعقاد المؤتمر مع الذكرى الـ47 لتأسيس اتحاد الموانئ البحرية العربية الذي تتولى دولة الإمارات رئاسته منذ العام 2022 ممثلة بالكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، حيث تستضيف أبوظبي على هامش المؤتمر، جلسات الاجتماع الحادي والستين لمجلس إدارة الاتحاد.

تعكس استضافة مجموعة موانئ أبوظبي لمؤتمر الموانئ العالمي 2023 الذي يعد إحدى أهم المنصات ضمن القطاع البحري عالمياً المكانة المحورية التي تتمتع بها العاصمة أبوظبي على مستوى القطاع، ويرسخ مكانة الإمارة بصفتها أحد أهم المراكز الحيوية لدعم التجارة العالمية، وبوابة رئيسية للأسواق الناشئة، وبما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.

ويُعد مؤتمر الموانئ العالمي منصة عالمية لاستعراض الدور الرئيسي والفاعل الذي تلعبه الموانئ البحرية في رفد قطاع التجارة العالمية، حيث تكمن أهمية الدورة الحالية باعتبارها المرة الأولى التي تستضيف فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فعاليات هذا الحدث العالمي المرموق على مستوى القطاع البحري، فضلاً عن استقطابه نحو 100 متحدث يمثلون مجموعة من الشخصيات الأكثر تأثيراً في القطاع، إلى جانب مشغلي الموانئ الرائدين من جميع أنحاء العالم ونخبة من الخبراء في هذا المجال، الذين يشاركون في أكثر من 35 جلسة.

وتتمتع مجموعة موانئ أبوظبي بمكانة استراتيجية على مستوى قطاع التجارة العالمية وبالمقومات اللازمة التي تؤهلها لإنجاح المؤتمر، حيث ستقدم المجموعة خبراتها في مجالات تحول الطاقة ومشاركة البيانات والمرونة، كما تضمن شبكة العلاقات الدولية المتنوعة التي تمتلكها المجموعة إثراء الحوارات والنقاشات التي ستسهم في وضع خطط وأسس واضحة المعالم لتحقيق النمو المستدام للقطاع في المستقبل.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الذي يجري تنظيمه بالتعاون مع شركة «إس آند بي جلوبال» الرائدة في مجال البيانات والتكنولوجيا والخبرات التي تسهم في تسريع تحقيق التقدم، مجموعة من المواضيع الرئيسية، وذلك ضمن سلسلة من جلسات العمل المتخصصة وورش العمل والجلسات الحوارية التي تركز على تبادل الخبرات وتعزيز التواصل والتعاون المشترك بين مختلف الأطراف المعنية على مستوى القطاع.

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