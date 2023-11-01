«برنامج ريادة الأعمال البيئية» يدعم 5 شركات ناشئة فائزة في المرحلة الأولى

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) و«مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم» الفرق الفائزة في المرحلة الأولى من برنامج «ريادة الأعمال البيئية»، الذي انطلق بمبادرة من المركز والمؤسسة، وبالتعاون مع «تيرا - جناح الاستدامة» في «إكسبو دبي»، بهدف تمكين الشباب الإماراتيين والعرب، وإثراء تجارب ريادة الأعمال، وتعزيز الاستدامة والوعي البيئي في منظومة الشركات الناشئة.

وقدم برنامج «ريادة الأعمال البيئية» للفرق الخمسة الأولى التي أكملت مرحلة التدريب المكثف بنجاح منحة مالية قدرها 125 ألف درهم توزع عليهم لدعم استعداداتهم للمرحلة المقبلة من البرنامج، ويستمر البرنامج على مدار أربعة أشهر، في رحلة تسعى لتحويل الأفكار النظرية إلى شركات ناشئة مؤثرة مع التركيز على قيم الاستدامة والوعي البيئي.

واختار البرنامج خمسة فرق ناجحة أظهرت جهوداً استثنائية في مرحلته الأولى، وهي «ويست باسترز» (Waste Busters)، و«العين» (AIN)، و«إيكوسات» (ECOSAT)، و«فلج» (Falaj)، و«جولدين روتس» (Golden Roots)، وعرضت كل شركة ناشئة أفكارها لرفع الوعي البيئي وتعزيز الممارسات المستدامة في قطاعات ترشيد النفايات، والزراعة، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والرصد البيئي.

ويخطط فريق «ويست باسترز» (Waste Busters) لإطلاق تطبيق بنظام تجميع النقاط والتحفيز لتقليل هدر الطعام في المنزل، فيما يلتزم فريق «العين» تقديم نظام الري الذكي بالطاقة الشمسية لتحديث الممارسات الزراعية التقليدية، ويستخدم فريق «إيكوسات» تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لرصد وقياس تلوث الهواء، في حين يركز فريق «فلج» على ممارسات الزراعة المستدامة لتحقيق مناظر خضراء، وأخيراً، يهدف فريق «جولدين روتس» إلى مساعدة المزارع على زيادة خصوبة التربة.

وتتنافس الفرق المشاركة في البرنامج على منحة قدرها 275 ألف درهم يتم تقديمها لهم في مرحلتين؛ المنحة الأولى مقدمة للفرق الخمسة التي أكملت مرحلة التدريب المكثف وقدرها 125 ألف درهم، والمنحة الثانية بقيمة 150 ألف درهم، وتقدم للفرق الثلاثة الفائزة من «مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم»، بهدف دعم تأسيس شركاتهم الناشئة في الشارقة، وذلك في مسابقة عرض الأعمال بـ«مؤتمر الأطراف»

وشهد البرنامج إقبالاً كبيراً من المتقدمين للمشاركة، وصل إلى أكثر من 1000 طلب انتساب، وفي المرحلة التدريبية المكثفة التي أقيمت على مدار 10 أيام في «إكسبو دبي»، شريك الاستضافة، وفّر البرنامج بيئة داعمة تثري الابتكار والتفكير النقدي والإبداعي لدى 150 مشاركاً تم قبولهم من الفئة العمرية 18 - 35 عاماً من 10 جامعات، ومثل هؤلاء الشباب 15 بلداً عربياً,

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