«شراع» يعرض إنجازات 10 شركات ناشئة

المصدر: الشارقة - البيان

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عرض مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، إنجازات 10 شركات ناشئة تحت مظلته، خلال مشاركته في فعاليات «إكسباند نورث ستار 2023»، وسعياً إلى تزويد رواد الأعمال بخبرات أفضل قادة الأعمال، نظّم «شراع» مجموعة من ورش العمل المتخصصة، التي أسهمت في تعزيز التواصل مع عالم ريادة الأعمال في المنطقة والعالم.

وضمت قائمة الشركات التي عرضت أعمالها في جناح «شراع»، كلاً من «سولمي» و«سايكلد تكنولوجيز» و«واي سبوت» و«واي إتش آند إتش» و«لوكيذر» و«رمال آي أو تي» و«إيصال سولوشنز» و«بلس آي أو تي تكنولوجيز» و«فورتي جارد» و«إيه آر إنجينيرنغ».

وقدمت الشركات نموذجاً ملهماً للتنوع والابتكار في منظومة الشركات الناشئة، التي يدعمها «شراع»، في نطاق واسع، يعكس المواهب الاستثنائية والروح الريادية في الشارقة، منها حلول الطاقة النظيفة، والتعليم، حيث أظهرت تلك الشركات الناشئة إمكانات كبيرة للنمو، وإحداث التأثير الإيجابي في عدد من القطاعات الرئيسة. وقال عبدالرزاق الشريف رئيس إدارة البرامج في «شراع»: «حقق مؤسسو الشركات المشاركون، تميزاً ملحوظاً في رحلاتهم ضمن منظومة (شراع)، ونحن فخورون بالتقدم الذي أحرزوه في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ناجحة، حيث تم تطوير نموذج (شراع)، الذي يقوم على مبدأ إثراء التجارب والتوجيه ، لتمكين الشركات والمؤسسين».

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