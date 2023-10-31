سوق دبي الحرة تفوز بجائزة «أفضل شريك عالمي» من «تريب دوت كوم»

المصدر: دبي - البيان

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أضافت سوق دبي الحرة إنجازاً آخر إلى سجلها الحافل، بفوزها بجائزة «أفضل شريك عالمي»، خلال حفل توزيع جوائز «مجموعة تريب دوت كوم»، الذي أقيم مؤخراً في مركز المؤتمرات- «منتجعات وورلد سنغافورة»، على هامش انعقاد «قمة الشركاء العالميين».

شهد الحدث، الذي نظمته «مجموعة تريب دوت كوم»، الشركة العالمية الرائدة في تقديم خدمات السفر، مشاركة واسعة لكبار الضيوف من الخبراء والمتخصصين، وممثلي كبرى شركات ومؤسسات قطاع السفر من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الفنادق وشركات الطيران وشركاء تسويق الوجهات، ونالت السوق الحرة هذا التكريم تقديراً لأدائها المميز، وشراكتها الاستراتيجية مع شركة «سي تريب»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «تريب دوت كوم».

وفي هذا السياق أعرب كولم ماكلوكلين، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، عن سعادته بحصول السوق الحرة على جائزة «أفضل شريك عالمي» من «مجموعة تريب دوت كوم»، مؤكداً أهمية اختيار سوق دبي الحرة شريكاً عالمياً بارزاً لشركة «سي تريب» خارج الصين، ومنوهاً بأن هذا الإنجاز يسلط الضوء على أهمية المسافر الصيني في أعمال السوق الحرة.

تسلمت الجائزة، بالنيابة عن سوق دبي الحرة، سانشاين بيان، مديرة الموارد وتطوير الموظفين.

تجدر الإشارة إلى أن سوق دبي الحرة بدأت شراكتها مع «سي تريب» في ختام اجتماع، أقيم على هامش «أسبوع دبي في الصين» في أكتوبر 2016، وشهد توقيع الجانبين مذكرة تفاهم، أعقبها دخول السوق الحرة في اتفاقية رئيسية جعلت منها شريكاً استراتيجياً لـ«سي تريب» في عام 2018، ومنذ ذلك الحين عمدت السوق الحرة إلى تعزيز التكامل بين خططها التسويقية والإمكانات الكبيرة، التي تتمتع بها «سي تريب» في الوصول إلى العملاء الصينيين.

ومع التعافي الملحوظ، الذي شهده قطاع السياحة وتحقيقه نمواً تدريجياً، اتخذت مجموعة تريب دوت كوم خطوة مهمة نحو استراتيجية «التركيز المحلي والرؤية العالمية»، من خلال عقد قمة الشركاء العالمية في الخارج للمرة الأولى، خطوة تجسد التوقعات الطموحة لقطاع السياحة الداخلية والخارجية، وتؤكد من جديد التزام الشركة بتعزيز نمو شركائها العالميين.

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