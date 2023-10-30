سوق دبي الحرة تحصد جائزة "أفضل سوق حرة عالمية" من الدورة السادسة لجوائز «البرج سي إي أو» للمديرين التنفيذيين

المصدر: دبي - البيان

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فازت سوق دبي الحرة بجائزة «أفضل سوق حرة عالمية» خلال الدورة السادسة لحفل توزيع جوائز «البرج سي إي أو» للمديرين التنفيذيين، أقيمت مؤخراً على متن رحلة بحرية فاخرة جابت بعض الشواطئ الأوروبية على البحر المتوسط.

جرت مراسم تسليم الجائزة في المقر الرئيسي للسوق الحرة بدبي، حيث قام الدكتور طارق نظامي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "شبكة نوادي الرؤساء التنفيذيين العالمية"، الجهة المالكة والمنظمة للحدث، بتقديم الجائزة شخصياً إلى كبار مسؤولي سوق دبي الحرة التنفيذيين وفي مقدمتهم كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة.

تكرّم الجائزة، التي توصف بأنها أوسكار عالم الأعمال، الأفراد والمؤسسات والمنظمات التي تظهر تميزاً ملفتاً في أكثر من 50 فئة. وقد حصلت سوق دبي الحرة على لقب "أفضل سوق حرة عالمية" تقديراً لأدائها المميز عبر أربعة عقود حافلة بالإنجازات ودورها البارز في وضع معايير عالمية رفيعة المستوى لتجزئة السفر في المطارات.

كذلك منحت الجائزة كلاً من ماكلوكلين وراميش سيدامبي، المدير التنفيذي للعمليات "وسام الشرف" تكريماً لدورهما البارز في نجاح سوق دبي الحرة.

وقال ماكلوكلين في سياق تعليقه على هذا التكريم: "يأتي هذا التكريم من "شبكة نوادي الرؤساء التنفيذيين العالمية"، تتويجاً لجهودنا الدائمة وحرصنا على تقديم تجربة تسوق راقية لعملائنا، ونحن سعداء بنيل هذا التكريم، ويسرنا تسلم الجائزة شخصياً الآن لعدم تمكننا من حضور حفل توزيع الجائزة في ذلك الحين."

حضر مراسم تسلم الجائزة إلى جانب ماكلوكلين، عدد من مسؤولي السوق بمن فيهم شينيد السباعي، نائب أول الرئيس-التسويق، ومنى العلي، نائب أول الرئيس-الموارد البشرية، ومايكل شميد، نائب أول الرئيس-التجزئة، وشارون بيكام، نائب أول الرئيس، المشتريات، وزايد الشبلي، نائب أول الرئيس- حماية الممتلكات والأمن المؤسسي.

تحتفي "جوائز البرج للرؤساء التنفيذيين" بالتميز في عالم الأعمال، وتُقام سنوياً في بلدان مختلفة حول العالم، وقد جرى إطلاق الجائزة للمرة الأولى في عام 2016 في العاصمة الأمريكية واشنطن، واستضافتها بعد ذلك لندن وشينزن وموريشيوس ودبي. وكرمت الجائزة منذ تأسيسها أكثر من 200 من قادة الأعمال والمؤسسات البارزة التي نجحت وتميزت في مجال عملها. ويشكل حفل توزيع الجائزة فرصة قيّمة للأفراد ووفود المؤسسات والمنظمات الفائزة لتبادل المعارف والخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في عالم الأعمال والمشاركة في المناقشات البناءة حول الاتجاهات والتحديات المستقبلية، وتعزيز فرص التواصل وتوطيد أواصر التعاون.

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