الشركات العالمية تواصل التدفق على دبي

المصدر: (دبي – البيان)

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تواصل تدفق الشركات العالمية على دبي، حيث عززت الإمارة مكانتها وجهة للأعمال والشركات والمؤسسات والاستثمارات العالمية بفضل بيئتها الأساسية والتشريعية المميزة والمقومات الداعمة لنمو وتوسع الشركات إقليمياً وعالمياً، فيما اعتبرت «سناب إنك» الإمارة «المكان الذي يتيح الفرصة للجميع لتحقيق طموحاتهم وبلوغ النجاح».

وأعلنت «أوكتيف لإدارة الأصول»، إحدى الشركات البارزة المتخصصة في الاستشارات الاستثمارية، عن تأسيس مقرها الجديد في دبي بصفة رسمية، لمزاولة نشاطها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الإمارات عموماً، ودبي بشكل خاص، تدفقاً متزايداً للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الطامحين للاستثمار والاستقرار في الدولة.

كما أعلنت شركة زيمبابوي الموحّدة للألماس، نقل غالبية عمليات مبيعاتها إلى دبي، مع التركيز على المعاملات المباشرة مع عمال القطع والصقل والتجار، متجاوزة بذلك الوسطاء بشكل فعال، بحسب بيزنس إنسايدر أفريكا.

وأكد إينوك مويو، مدير المبيعات والتسويق في الشركة، أن دبي غيّرت قواعد اللعبة وأدى قرار بيع الأحجار الخام في الإمارات إلى إلغاء الحاجة إلى الوسطاء الذين شاركوا سابقاً في المزادات داخل الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي.

من جانبها وصفت «سناب إنك» بأنها المكان الذي يتيح الفرصة للجميع لتحقيق طموحاتهم، والنجاح في بلوغ مساعيهم، لافتاً إلى أن الإمارة تمضي في مسار مميز فيما يتعلق بتعاملها مع التقنيات الجديدة، وتواصل تعزيز تقدمها على هذا المسار، وتبذل جهوداً حثيثة لتعزيز جاذبيتها لكبرى الشركات التقنية العالمية.

وقال جورج ولفارت، رئيس قسم السياسات العامة لدى «سناب إنك» الأمريكية لتقنيات التواصل الاجتماعي، إن دبي تتمتع بآفاق هائلة للنجاح والريادة العالمية فيما يتعلق بمستقبل تقنية الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الإمارة تتعامل على نحو إيجابي للغاية مع كل ما يخص الذكاء الاصطناعي، سواء مع التقنية نفسها أو الشركات المتخصصة فيها أو الأفراد النابهين والموهوبين في هذه التقنية.

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