مكتوم بن محمد: دبي هي المستقبل

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن معرض «جيتكس غلوبال 2023» العالمي يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية ريادةً في العالم، وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في اقتصاد دبي وجعل ذلك ضمن أبرز المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33.

وأكد سموه، خلال زيارة للمعرض أمس أن «جيتكس» يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا ونقطة لقاء محورية تجمع صُنّاع ومطوّري التكنولوجيا من العالم للتواصل وتبادل المعرفة. ومع النطاق الكبير للابتكارات والحلول التقنية المتطورة التي قدمها أبرز المعنيين بالقطاع، ننظر بكل التقدير للتقدم الكبير الذي أظهرته شركاتنا الوطنية في مجال التحوّل الرقمي وتبنّي أحدث الحلول التقنية والتطبيقات الذكية سعياً لتحقيق الريادة العالمية في العالم الرقمي، وبما يعكس ديناميكية دبي وسرعة مواكبتها للمتغيرات العالمية في شتى المجالات التنموية.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على منصة «إكس» أمس : «زرت اليوم معرض جيتكس الذي يعود هذا العام بأحدث ما صنعه الإنسان من ابتكارات وتقنيّات تحسّن جوانب عديدة من حياة البشرية، يضمّ المعرض شركات تقنيّة رائدة تحرّك بابتكاراتها اتجاهات الاقتصاد الرقمي ومستقبله.

من منصات جيتكس تعرض أحدث الابتكارات وتوقّع أهم الاتفاقيات، المستقبل يحدث في دبي الآن، ودبي هي المستقبل». وأضاف سموه: «حافظ هذا الحدث المتميز على مكانته على مدار أكثر من 4 عقود، كشريك في تحديد ملامح المشهد التكنولوجي العالمي سريع النمو والتغيّر وهو مستمر في هذا الدور بما يوفره من فرص استكشاف استراتيجيات لتسخير قوة التحول الرقمي في دعم وتسريع جهود التنمية المستدامة.

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