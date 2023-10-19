مكتوم بن محمد: المستقبل يحدث في دبي الآن ودبي هي المستقبل

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه من منصات جيتكس في دبي تُعرض أحدث الابتكارات وتوقّع أهم الاتفاقيات، و أن المستقبل يحدث في دبي الآن ودبي هي المستقبل.

ودون سموه عبر منصة إكس: زرت اليوم معرض جيتكس جلوبال 2023 الذي يعود هذا العام بأحدث ما صنعه الإنسان من ابتكارات وتقنيّات تحسّن جوانب عديدة من حياة البشرية، يضمّ المعرض شركات تقنيّة رائدة تحرّك بابتكاراتها اتجاهات الاقتصاد الرقمي ومستقبله. من منصات جيتكس في دبي تُعرض أحدث الابتكارات وتوقّع أهم الاتفاقيات، المستقبل يحدث في دبي الآن، ودبي هي المستقبل.

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