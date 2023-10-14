شركات كورية تعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بمعرض"إكسباند نورث ستار" في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تشارك نخبة من أبرز الشركات الكورية الجنوبية، بمعرض "إكسباند نورث ستار"2023 في دبي. حيث ستجمع هذه الفعالية بين شركات كورية جنوبية مشهورة وأخرى ناشئة في مجالات متنوعة، منها ألعاب الهاتف المحمول والذكاء الاصطناعي.

وتستضيف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، معرض "إكسباند نورث ستار"، أكبر معرض للشركات الناشئة حول العالم بمشاركة ما يزيد على 1,800 شركة ناشئة. وذلك خلال الفترة من 15 وحتى 18 أكتوبر 2023 في دبي هاربر.

وتشارك كوريا الجنوبية في معرض "إكسباند نورث ستار" والذي يضم أكثر من 1000 مستثمر من 70 دولة يديرون أصولاً بقيمة تريليون دولار أمريكي، حيث يتطلعون إلى حفز استثمارات رأس المال الجريء في المشاريع الناشئة.



وتم اختيار الشركات التي ستشارك في المعرض بعناية من قبل الوكالة الوطنية لترويج تكنولوجيا المعلومات، ومن أبرزها:



برينديك: شركة تركز على تطوير تكنولوجيا توصيل المعلومات عبر هياكل الصوت البشري.



دييب برين للذكاء الاصطناعي: شركة تقوم بتغيير طريقة تفاعلنا مع التكنولوجيا من خلال تقديم برامج لمحاكاة المحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي وبرنامج غاية في التطور لصناعة الفيديو.



هيجين: شركة ألعاب موبايل من كوريا حققت نجاحًا عالميًا بلعبتها "Play Together" والتي تم تحميلها من قبل 170 مليون مستخدم



آي جي آي إس المحدودة: شركة تقدم حلولاً في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار ونظم المعلومات الجغرافية.



ماند. رو: شركة تقدم أطرافًا اصطناعية مبتكرة بأسعار معقولة.



بكسل رو: شركة متخصصة في تطبيقات قياس البصر.



تماكس ميتا فيرس: شركة تسمح للمستخدمين بتصميم محتوى ثلاثي الأبعاد وألعاب ورسوم متحركة دون الحاجة إلى المعرفة بالبرمجيات

تريببتوز: منصة سفر عالمية رائدة في الويب 3 مع أكثر من 1.1 مليون مستخدم عبر العالم وأكثر من 500,000 فيديو وتستعد لتقديم خدماتها باللغتين اليابانية والإنجليزية.



جميع هذه الشركات تتطلع لتقديم أحدث ما وصلت إليه من إبداعات في معرض نورث ستار إكسباند، مما يبرز التقدم التكنولوجي المستمر في كوريا الجنوبية

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