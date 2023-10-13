الكشف عن فعاليات جديدة في «إكسباند نورث ستار 2023»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن فعاليات جديدة ستقام ضمن معرض «إكسباند نورث ستار 2023»، أكبر معرض للشركات الناشئة والمستثمرين في العالم. وتشمل هذه الفعاليات كلاً من «إنديا سنترال»، و«آسيا فاست 100»، و«أفريكا فاست 100»، التي يتوقع أن تستقطب العديد من زوار المعرض والشركات الناشئة العالمية.

وتستضيف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي معرض «إكسباند نورث ستار»، الذي ينظم في دبي هاربر خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر 2023، ومن المقرر أن يجمع الشركات الناشئة الأبرز في العالم مع المبتكرين والمستثمرين ورواد وقادة الأعمال الناجحين.

ويعتبر «إنديا سنترال» أكبر معرض للشركات الهندية الناشئة خارج الهند؛ حيث يتوقع مشاركة 300 شركة ناشئة هندية، علماً بأن الهند تحتضن أكثر من 90 ألف شركة ناشئة وأكثر من 100 شركة مليارية. ويضم البرنامج مؤتمراً مخصصاً حول منظومة التكنولوجيا الهندية وآفاق التنظيم والاستثمار فيها بحضور مجموعة من الوزراء ومؤسسي الشركات المليارية وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية.

آسيا وأفريقيا

ويضم «إكسباند نورث ستار» أيضاً معرضي «آسيا فاست 100» و«أفريكا فاست 100»، ويجمع كل منهما 100 من أفضل الشركات الناشئة في كل من القارتين الآسيوية والأفريقية. ومن المتوقع أن تصل قيمة شركات التكنولوجيا الناشئة في جنوب شرق آسيا إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025 مقارنة بـ340 مليار دولار في عام 2020. وفي أفريقيا، نجحت 633 شركة ناشئة أفريقية بجمع ما مجموعه 3.3 مليارات دولار أمريكي في عام 2022، وارتفع إجمالي حجم تمويلها السنوي بأكثر من 1000% منذ عام 2015.

ويأتي تنظيم معرضي «آسيا فاست 100» و«أفريكا فاست 100» بعد حملات ترويجية خارجية مكثفة، إضافة إلى تنظيم سلسلة من فعاليات التواصل مع عشر من أكبر الوجهات في كلتا المنطقتين. ويعتبر هذان المعرضان الأكبر من نوعهما لمجتمع الشركات الناشئة الآسيوية والأفريقية خارج كل قارة، ويضمان يوماً حافلاً بالمؤتمرات وفعاليات التواصل والمسابقات المخصصة.

الذكاء الاصطناعي

وتشمل فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار» لهذا العام أيضاً «اثنين الذكاء الاصطناعي»، الذي يستعرض ما يزيد على 250 شركة ناشئة متسارعة النمو في مجال الذكاء الاصطناعي، والمؤتمر العالمي للمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا، الذي سيقدم رؤى فريدة من قبل أفضل مهندسي التكنولوجيا وعلماء البيانات في العالم، و«أحد المستثمرين الملائكيين»، وهو سلسلة فريدة من ورش العمل مع جولة إرشادية لمساعدة الشركات الناشئة في التعرف على المستثمرين الملائكيين.

وتعكس المبادرات الجديدة في معرض «إكسباند نورث ستار» التزام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بتحفيز العلاقات الاقتصادية مع الأسواق الآسيوية والأفريقية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي. وتهدف الغرفة إلى تعريف رواد الأعمال والشركات الناشئة الطموحة بالمنظومة الرقمية في دبي، ودعم توسعهم ونجاحهم في الإمارة، كما يدعم المعرض مسيرة تحول الإمارة إلى واحد من أكثر الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم انسجاماً مع تطلعات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

ويعد الاقتصاد الرقمي إحد الركائز الأساسية لأجندة دبي الاقتصادية، ويدل على طموح الإمارة بأن تغدو مركزاً عالمياً للتحول الرقمي مع توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً، وتحويل 30 شركة ناشئة إلى شركات مليارية بحلول عام 2033.

1800 شركة

ويشارك في «إكسباند نورث ستار 2023» ما يزيد على 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة؛ وحوالي 1000 مستثمر – يديرون مجتمعين أصولاً بقيمة تريليون دولار أمريكي - إلى دبي التي تتنامى مكانتها كمركز للاقتصاد الرقمي العالمي.

وتركز غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على تحقيق أهداف استراتيجيتها باستقطاب 300 شركة تقنية إلى دبي بحلول عام 2024 والتزامها بتعزيز اقتصاد دبي الرقمي وتحقيق تطلعات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

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