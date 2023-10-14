12.92 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي 12.92 مليار درهم، الأسبوع الماضي، مع 1659 مبايعة، بقيمة 9.65 مليارات درهم، منها 297 مبايعة للأراضي، بقيمة 5.08 مليارات درهم، و1362 مبايعة للشقق والفلل بـ 4.57 مليارات درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة مليار درهم في نخلة جميرا، وتصدرت مدينة هند 4 المناطق في عدد المبايعات، مع 55 مبايعة بقيمة 90.69 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 1.83 مليار درهم بمنطقة الصفوح الثانية أهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في نخلة جميرا، وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل، مع 150 مبايعة بقيمة 144.95 مليون درهم. وسجلت الرهونات 2.37 مليار درهم، منها 82 رهن أراضٍ، بقيمة 947.36 مليون درهم، و491 رهن فلل وشقق، بقيمة 1.42 مليار درهم، وتم تسجيل 117 هبة، بقيمة 899.96 مليون درهم.

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