7.9 مليارات درهم سيولة الأسهم المحلية في أسبوع

المصدر: دبي - محمد عباس

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اجتذبت الأسهم المحلية سيولة في 5 جلسات بقيمة قاربت 7.9 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.4 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.5 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.06 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 124.8 ألف صفقة.

سوق دبي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 3965.05 نقطة في آخر تداولات الأسبوع، منخفضاً بـ4.8 % في 5 جلسات.

وفي أسبوع، ارتفعت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 8.1 %، ودبي الوطنية للتأمين 3.6 %، وأرامكس 2 %، ودبي للمرطبات 1 %.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 5 جلسات بنحو 831.3 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة جاوزت 247 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 194.1 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9482.97 نقطة، متراجعاً بـ1.5 % في أسبوع.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.13 مليار درهم في 5 جلسات، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً 628.98 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 558.4 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال الأسبوع أسهم البنك التجاري الدولي 3.4 %، والشارقة للأسمنت 3 %، فيما أقفلت أسهم مجموعة أغذية ومصرف الشارقة الإسلامي والفجيرة لصناعات البناء وبنك أم القيوين الوطني وهيلي القابضة مستقرة دون تغيير.

أداء يومي

وعلى المستوى اليومي، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 3965.05 نقطة، متراجعاً 2.27 % في نهاية جلسات الأسبوع.

وواصل سهم «إعمار العقارية» تصدره تداولات سوق دبي المالي خلال تعاملات أمس، نهاية جلسات الأسبوع، بسيولة ناهزت 235 مليون درهم، ليغلق عند 7.25 دراهم.

وارتفعت في سوق دبي أسهم دبي الوطنية للتأمين 2.6 %، ووطنية إنترناشيونال 1.3 %، وتعاونية الاتحاد 0.8 %، وتبريد 0.6 %، وتكافل الإمارات 0.3 %.

وشهد سوق دبي المالي، في جلسة أمس، تنفيذ 28 صفقة كبيرة مباشرة على أسهم كل من «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» و«أمانات القابضة» و«الإسمنت الوطنية»، بقيمة إجمالية 143.5 مليون درهم، بتداول 64.7 مليون سهم.

وشهدت «إعمار العقارية» تنفيذ 7 صفقات كبيرة بقيمة 48.9 مليون درهم، بتداول 6.38 ملايين سهم، بسعر 7.67 دراهم للسهم الواحد.

وسجل «دبي الإسلامي» 7 صفقات كبيرة بنحو 43.5 مليون درهم، بتداول 7.8 ملايين سهم، بسعر 5.57 دراهم للسهم الواحد.

وسجلت «أمانات القابضة» أيضاً 7 صفقات كبيرة مباشرة بقيمة 50 مليون درهم، تشمل 50 مليون سهم، بسعر درهم واحد للسهم.

كما شهد سوق دبي 7 صفقات كبيرة على شركة الإسمنت الوطنية، بأكثر من مليون درهم، تشمل 468 ألف سهم، بسعر 2.35 درهم للسهم الواحد.

وفي سوق أبوظبي، صعدت فودكو الوطنية 7.4 %، ورأس الخيمة للأسمنت اﻷبيض 6.3 %، وإي آند 0.9 %، وأبوظبي لبناء السفن 0.5 %، وريسبونس بلس القابضة 0.25 % في نهاية جلسات الأسبوع.

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