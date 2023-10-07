782 مليون درهم مكاسب سوق دبي في 5 جلسات

المصدر: دبي- محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل سوق دبي المالي ارتفاعه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم ثقة المستثمرين، وعمليات الشراء من قبل المؤسسات والصناديق والأفراد، مع تنوع الفرص والخيارات الاستثمارية، وآفاق النمو القوي لاقتصاد الإمارة.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.03%، إلى 4164.61 نقطة في أسبوع، بدعم مكاسب الأسهم القيادية، فيما تجاوزت قيمة المكاسب الرأسمالية 782 مليون درهم في 5 جلسات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة إلى 697.38 مليار درهم، أمس، من 696.6 ملياراً بنهاية جلسة الخميس قبل الماضي.

وخلال الأسبوع، صعدت أسهم أرامكس 11.2%، ووطنية إنترناشيونال 3.5%، وإعمار للتطوير 3.3%، وسوق دبي المالي 3.1%، وبنك السلام- البحرين 2.3%، والإسمنت الوطنية 2.2%، والإمارات دبي الوطني 1.4%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال 5 جلسات، بنحو 913.6 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 544.6 مليون درهم محصلة شراء.

وعلى المستوى اليومي، صعد مؤشر سوق دبي أمس، بأعلى وتيرة في أسبوع، بنسبة 0.52%، أو 21.69 نقطة، إلى مستوى 4164.61 نقطة في نهاية جلسات الأسبوع. وواصل سهم «إعمار العقارية» تصدره تداولات سوق دبي أمس، نهاية جلسات الأسبوع، بسيولة ناهزت 57.7 مليون درهم، ليغلق عند 7.79 دراهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز