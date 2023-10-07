7.9 مليارات درهم سيولة الأسهم المحلية في أسبوع

المصدر: دبي - محمد عباس

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اجتذبت الأسهم المحلية سيولة في 5 جلسات، بقيمة جاوزت 7.9 مليارات درهم، موزعة بواقع 5 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.9 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.2 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 118.8 ألف صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي هامشياً بـ 0.03%، إلى مستوى 4164.61 نقطة في أسبوع، بدعم مكاسب الأسهم القيادية.

وحقق سوق دبي المالي للأسهم، مكاسب بنحو 782 مليون درهم في 5 جلسات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 696.6 مليار درهم في نهاية جلسة الخميس قبل الماضي، وصولاً إلى 697.38 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وخلال الأسبوع، صعدت أسهم أرامكس 11.2%، ووطنية إنترناشيونال 3.5%، وإعمار للتطوير 3.3%، وارتفع سهم سوق دبي المالي 3.1%، وبنك السلام- البحرين 2.3%، والإسمنت الوطنية 2.2%، والإمارات دبي الوطني 1.4%.

وزاد تيكوم 1%، والاتحاد العقارية 1%، والأنصاري للخدمات المالية 0.85%، ودبي للاستثمار 0.81%، وزاد سهم بنك المشرق 0.66%، ودو 0.56%، وتبريد 0.55%، وسالك 0.3%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال 5 جلسات، بنحو 913.6 مليون درهم، تلاه «الخليج للملاحة» بسيولة 285.6 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 173.4 مليون درهم.

الجنسيات

واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 544.6 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 369.4 مليون درهم محصلة بيع.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9756.43 نقطة، متراجعاً بـ0.3% في أسبوع.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.14 مليار درهم في 5 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة»، جاذباً 566.7 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 414.3 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم أي دي سي كوربوريشن 14%، ومجموعة أرام 12.9%، وفودكو الوطنية 12.2%، وأريد 11%.

وزاد أم القوين للاستثمارات العامة 10.9%، والفجيرة لصناعات البناء 10.5%، والجرافات البحرية 7.1%، وأي إس جي ستاليونز 5.3%، كما صعد سهم بنك أبوظبي التجاري 1.3%، والصير للمعدات 2.7%، وفيرتيغلوب 1.4%.

أداء يومي

وعلى المستوى اليومي، صعد مؤشر سوق دبي المالي بأعلى وتيرة في أسبوع بنسبة 0.52%، أو ما يعادل 21.69 نقطة، إلى مستوى 4164.61 نقطة في نهاية جلسات الأسبوع.

وواصل سهم «إعمار العقارية»، تصدره تداولات سوق دبي المالي خلال تعاملات أمس، نهاية جلسات الأسبوع، بسيولة ناهزت 57.7 مليون درهم، ليغلق عند 7.79 دراهم.

وارتفعت في سوق دبي أسهم بي إتش إم كابيتال 14.6%، ووطنية إنترناشيونال 3.1%، ودبي للمرطبات 2.7%، وإمباور 2.2%، وبنك دبي التجاري 2.1%.

وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم فودكو الوطنية 15%، وأسمنت الخليج 5%، وإي إس جي ستاليونز 5%، ومصرف أبوظبي الإسلامي 3.1%، وبالمز الرياضية 2.9%.

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