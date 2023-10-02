وثيقة: بنك الإمارات دبي الوطني يعين بنوكا لإدارة إصدار سندات خضراء لأول مرة

المصدر: رويترز

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أظهرت وثيقة أن بنك الإمارات دبي الوطني كلف بنوكا بترتيب اتصالات مع مستثمرين عالميين اليوم الاثنين بينما يستعد لإصدار سندات خضراء لأول مرة.

وعين أكبر بنك في دبي كل من بنك أبوظبي التجاري، وبي.إن.بي باريبا، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش.إس.بي.سي، وآي.إن.جي، وبنك ستاندرد تشارترد مديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين للإصدار. كما سيعمل إتش.إس.بي.سي وآي.إن.جي وكيلين مشتركين لهيكلة الاستدامة.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني إنه يعتزم إصدار سندات خضراء غير مضمونة مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 20 مليار دولار حسب ظروف السوق.

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