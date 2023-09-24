سبينس دبي تخطط لطرح عام أولي في عام 2024

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة سبينس دبي، صاحبة امتياز سلسلة المتاجر الكبرى في الإمارات وسلطنة عمان، تخطط لطرح عام أولي في الربع الثاني من عام 2024.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم كشف هوياتها لأن الخطط لم تعلن بعد، أن شركة البواردي للاستثمار، مالكة الامتياز بنسبة 100 بالمئة، عينت مجموعة روتشيلد آند كو لتقديم الاستشارات بشأن الطرح العام الأولي المزمع.

وأضافت المصادر أنها دعت بنوكا هذا الأسبوع لتقديم عروض للاضطلاع بأدوار في الطرح المتوقع لما يصل إلى 30 بالمئة من الشركة.

وسيعزز الطرح المحتمل لسبينس دبي، المقرر أن يتم في سوق دبي المالي، قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة بالمنطقة الذي يشهد توسعا.

وطرحت شركة مطاعم أمريكانا، صاحبة امتياز مطاعم كنتاكي وبيتزا هت للوجبات السريعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تبيع أيضا الأطعمة المجمدة، أسهمها في إدراج مزدوج في بورصتي أبوظبي والرياض في ديسمبر .

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو المشغلة لمتاجر السوبر ماركت الكبرى ومراكز التسوق هذا الشهر إن المجموعة تتوقع طرح أسهمها في النصف الأول من عام 2024، مضيفا أنها عينت بنك موليس آند كو لتقديم الاستشارات.

وتظهر بيانات شركة ديلوجيك أن من المتوقع انتعاش أنشطة الطرح العام الأولي في الخليج بعد تباطؤ وتيرتها مقارنة مع عام 2022 الاستثنائي، عندما قادت الإمارات و السعودية عمليات إدراج جديدة جمعت ما يقرب من 22 مليار دولار، أي أكثر من نصف إجمالي ما جمعته منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ونجحت شركات من الشرق الأوسط في جمع 5.3 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري من خلال 23 طرحا جديدا.

وتقول سبينس دبي على موقعها الإلكتروني إنها تدير أكثر من 65 متجرا في الإمارات.

وتقول البواردي على موقعها الإلكتروني إن سبينس دبي تدير أيضا سبعة متاجر على الأقل في سلطنة عمان.

وتمتلك البواردي، التي تقول إن مبيعاتها السنوية تزيد على مليار دولار، حقوق الامتياز لسلسلة متاجر ويتروز البريطانية للسلع الفاخرة.

وتأسست البواردي في منتصف السبعينيات ولديها محفظة تشمل عددا من فنادق فورسيزونز واستثمارات في توزيع المواد الغذائية تضم شركة نستله في الإمارات.

وتشمل محفظة البواردي أيضا قطاعات الصناعة والهندسة والتجارة والتأمين والصناعات الزراعية والعقارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز