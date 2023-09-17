طلب متزايد على الشــقق الفاخرة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أكدت شركات عقارية عالمية أن دبي شهدت طلباً متزايداً على الشقق الفاخرة خلال عام 2023، كما برزت كسوق عالمي رائد للعقارات الفاخرة.

حيث سجلت إيرادات بلغت 850 مليون دولار (3.1 مليارات درهم) خلال النصف الأول.

وتوقعت شركة «ميريد» العالمية للتطوير العقاري أن تنمو أسعار العقارات السكنية الفاخرة في دبي بنسبة تتراوح بين 6 % إلى 7.9 % في النصف الثاني من عام 2023، وهي أسرع وتيرة في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن دبي، صاحبة الطموح الواسع والرؤية المستقبلية، تتميز بأكثر المشاريع التطويرية شهرة في العالم.

حيث تعد الإمارة بمثابة مركز استراتيجي للمستثمرين ورجال الأعمال وخبراء الرفاهية على حدٍ سواء. ويعكس سوق العقارات، وخاصة القطاع الفاخر، التزام المدينة بالتميز والتصميم المستقبلي، وتجارب المعيشة الاستثنائية.

من جانبها، أكدت شركة «يونيك» العقارية العالمية أن دبي تواصل جاذبيتها أمام كبار المستثمرين فيما يخص العقارات والشقق الفاخرة، ويبرهن على ذلك تزايد الإقبال على شرائها.

وقالت الشركة إن الشقق الفاخرة تظهر كاستثمار مميز على المدى الطويل، مقارنة بالفلل لأنها تتطلب عادةً صيانة أقل من الفلل، مما يقلل من التكاليف المستمرة للمستثمرين.

كما توفر مواقعها الحضرية الاستراتيجية إمكانية وصول أفضل إلى مراكز الأعمال ووسائل الراحة العصرية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة عائدات الإيجار ويمكن تناقل ملكيتها عبر الأجيال.

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