ارتفاع الطلب في دبي على عقارات «الفخامة الفائقة»

المصدر: دبي - البيان

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برزت دبي كسوق عالمي رائد للعقارات الفاخرة في عام 2023، حيث سجلت إيرادات بلغت حوالي 850 مليون دولار (3.1 مليارات درهم) من العقارات الراقية في النصف الأول.

ومن المتوقع أن تنمو أسعار العقارات السكنية الفاخرة في دبي بنسبة تتراوح بين 6% إلى 7.9% في النصف الثاني من عام 2023، وهي أسرع وتيرة في العالم.

وأكد تحليل حديث للسوق الأداء المتميز لدبي، حيث تم بيع 335 عقاراً فاخراً بحلول نهاية يوليو، مما يمثل عام 2023 عاماً تاريخياً لهذا القطاع، وفقاً لمجلة كونستراكشن ويك المختصة في مجال البناء.

وبحسب تصريحات حصرية أدلى بها راميل جولييف لمجلة كونستراكشن ويك؛ يشير النمو خلال العام الماضي إلى سبب قوي وراء استمرار دبي في كونها المحطة المحورية للاستثمار العقاري السكني، خصوصاً في أعقاب الجائحة والوباء الذي أرهق العديد من الأسواق الأخرى.

ويتابع جولييف: «العمالة الوافدة القوية التي تعتبر دبي وجهة لها، إلى جانب جمهور متزايد من المستثمرين على المدى الطويل الذين يبحثون عن بيئة عمل آمنة، تجعل الإمارة سوق العقارات الإقليمي الأكثر قيمة، لا سيما في مساحات الشقق والوحدات السكنية».

وأفاد تحليل شركة يونيك العقارية أن المتخصصين في العقارات في دبي يلاحقون المشترين والمستثمرين المليارديرات، حيث تم بيع 176 منزلاً مقابل 3.1 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، تم بيع 219 منزلاً في النطاق السعري المتميز في العام الماضي مما يشير إلى ارتفاع في الطلب على «الفخامة الفائقة».

وأوضح جولييف: «غالباً ما تظهر الشقق كاستثمار مميز على المدى الطويل، مقارنة بالفلل لأنها تتطلب عادة صيانة أقل من الفلل، مما يقلل من التكاليف المستمرة للمستثمرين.

وتوفر مواقعها الحضرية الاستراتيجية إمكانية وصول أفضل إلى مراكز الأعمال ووسائل الراحة العصرية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة عائدات الإيجار ويمكن تناقل ملكيتها عبر الأجيال». بالإضافة إلى ذلك، ومع تطور أنماط التحضر تشهد الشقق زيادة مطردة في الطلب، مما يضمن ارتفاع قيمتها بمرور الوقت.

وأفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنه في النصف الأول من هذا العام، ارتفعت مبيعات الشقق بنسبة 63٪ مقارنة بعام 2022، بإجمالي 46.166 وحدة مباعة بقيمة تراكمية قدرها 25.2 مليار دولار. وتراوحت أعلى خمس مبيعات للشقق خلال هذه المدة بين 21.3 مليون دولار و111.7 مليون دولار، مع بروز مرسى دبي باعتباره الموقع الأكثر قيمة.

وكانت أسعار الشقق الفاخرة للغاية تسير في مسار تصاعدي كل ربع سنة، وهو ما يتضح من خامس أغلى عملية بيع في الربع الأول من عام 2023 بقيمة 17.7 مليون دولار، بينما سجل الربع الثاني مبيعات بقيمة 21.3 مليون دولار. وتم تصنيف نخلة جميرا ضمن قائمة أفضل 5 شقق من حيث مبيعات الشقق في الربعين الأول والثاني من عام 2023، حيث بلغت مبيعاتها 17.7 مليون دولار و105 ملايين دولار في الربعين المعنيين، مما يسلط الضوء على الاتجاه التصاعدي.

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