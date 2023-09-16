41 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات

المصدر: دبي – محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت أسواق الأسهم المحلية أداءها القوي الأسبوع الماضي وبلغت مكاسبها الرأسمالية 41 مليار درهم مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية مع تزايد ثقة المستثمرين بالأسواق وقوة الاقتصاد وزخم النمو في القطاعات المختلفة والتوقعات الإيجابية للنمو في الفترة المتبقية من العام الحالي وخلال السنوات المقبلة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.556 تريليونات درهم في نهاية التعاملات أمس، منها 2.870 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و686.55 ملياراً للمدرجة في سوق دبي.

وقاربت السيولة في الأسواق المحلية على 9 مليارات درهم في 5 جلسات ضمن أسبوع العمل منها 5.8 مليارات درهم في أبوظبي، و3.2 مليارات في دبي عبر تداول 1.95 مليار سهم، مع تنفيذ 113.5 ألف صفقة.

وخلال الأسبوع، تصدر سهم «الإمارات دبي الوطني» تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة بنحو 1.87 مليار درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 361.7 مليون درهم.

وارتفعت في سوق دبي أثناء الأسبوع أسهم الإمارات دبي الوطني 3.5%، والرمز 3%، وأمان 2.4%، وإعمار للتطوير 1.7%، وتكافل الإمارات 1.2%، وزاد دبي الإسلامي 1%، وإمباور 1%، وإعمار العقارية 0.7%.

وعلى المستوى اليومي، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.23% في ختام جلسات أسبوع التداول أمس، بدعم صعود سهم «الإمارات دبي الوطني» 2.7%، بحصة 81.3% من سيولة السوق الإجمالية، وتصدر قطاع المرافق العامة ارتفاعات القطاعات بنسبة 0.8%، وتلاه الاتصالات بارتفاع 0.56% والمالية 0.55% والعقارات 0.15%.

وحقق سوق دبي المالي مكاسب بنحو 3.45 مليارات درهم أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على مجموعة من الأسهم القيادية.

اقرأ أيضاً:

مكاسب الأسهم المحلية تتجاوز 41 ملياراً في أسبوع

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز