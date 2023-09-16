مكاسب الأسهم المحلية تتجاوز 41 ملياراً في أسبوع

المصدر: دبي - محمد عباس

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حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تجاوزت 41 مليار درهم في أسبوع، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.51 تريليون درهم بنهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.55 تريليونات بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.87 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و686.5 مليار درهم للأسهم المدرجة بسوق دبي.

واجتذبت الأسهم سيولة في 5 جلسات قاربت 9 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.8 مليارات بسوق أبوظبي، و3.2 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 1.95 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 113.5 ألف صفقة.

وخلال الأسبوع، تصدر سهم «الإمارات دبي الوطني» تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة بنحو 1.87 مليار درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 361.7 مليون درهم.

وارتفعت في سوق دبي خلال الأسبوع أسهم الإمارات دبي الوطني 3.5 %، والرمز 3 %، وأمان 2.4 %، وإعمار للتطوير 1.7 %، وتكافل الإمارات 1.2 %، وزاد دبي الإسلامي 1 %، وإمباور 1 %، وإعمار العقارية 0.7 %.

وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم أم القيوين للاستثمارات العامة 13.6 %، وغذاء القابضة 11 %، والجرافات البحرية 10.9 %، وإيزي ليس 8.5 %، وبرجيل القابضة 7 %، خلال 5 جلسات.

وزاد الصير للمعدات 6.5 %، والشارقة للإسمنت 6.3 %، والواحة كابيتال 6.3 %، وإي آند 4.86 %، والبنك العربي المتحد 3.7 %، وسيراميك رأس الخيمة 3.6 %، وأبوظبي الأول 3.1 %، وبنك أبوظبي التجاري 2.8 %، وطاقة 2.65 %، والدار العقارية 2.6 %.

وعلى مستوى التداولات أمس، ارتفع مؤشر سوق دبي بـ0.23 % في تداولات أمس، آخر جلسات الأسبوع، بدعم سهم «الإمارات دبي الوطني» الذي ارتفع 2.7%، ليستحوذ على 81.3 % من سيولة السوق الإجمالية، وتصدر قطاع المرافق العامة ارتفاعات القطاعات بـ0.8 %، تلاه قطاع الاتصالات 0.56 %، والمالية 0.55 %، والعقارات 0.15 %.

وحقق سوق دبي المالي مكاسب بنحو 3.45 مليارات درهم في جلسة أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 683.1 مليار درهم في جلسة أول من أمس وصولاً إلى 686.55 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وخلال الجلسة، صعدت أسهم الرمز كوربوريشن 2 %، ووطنية إنترناشيونال 1.7 %، وإعمار للتطوير 1.4%، وديوا 1.2 %، وإمباور 1 %.

واستحوذ «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي للجلسة الثالثة على التوالي بنحو 1.54 مليار درهم مغلقاً عند 17.35 درهماً، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 97.14 مليون درهم، ثم «أرامكس» جاذباً 31.8 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 210.4 ملايين درهم خلال جلسة أمس، بعد مشتريات بقيمة 1.68 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.47 مليار درهم. صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بـ0.86 % إلى مستوى 9880.46 نقطة، خلال جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 228.4 مليون درهم خلال الجلسة، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً 142.7 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 124.8 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي خلال الجلسة أسهم أي دي سي كوربوريشن 14.8 % بالحد الأقصى، وأم القيوين للاستثمارات العامة 12.7 %، والشارقة للأسمنت 7 %، والصير للمعدات 6.9 %، وفودكو الوطنية 6.2 %. وسجلت الأسهم المحلية خلال جلسة أمس سيولة جاوزت 3.4 مليارات درهم، موزعة بواقع 1.5 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.9 مليار درهم في سوق دبي.

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