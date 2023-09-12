وثيقة: حكومة الشارقة تبدأ بيع صكوك لأجل 10.5 سنة

المصدر: رويترز

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أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الثلاثاء أن حكومة الشارقة حددت سعرا استرشاديا أوليا عند 220 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لإصدار صكوك مقومة بالدولار لأجل 10.5 سنة تستحق في مارس 2034.

ووفقا للوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المنظمة فإن هذا سيعقبه إصدار صكوك غير مضمونة ذات أولوية في السداد بحجم قياسي وسعر ثابت وفقا لظروف السوق.

وعينت الحكومة بنك ستاندرد تشارترد كمنسق عالمي وحيد، في حين سيعمل بنك أبوظبي التجاري وبنك المؤسسة العربية المصرفية (إيه.بي.سي) وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وجي.آي.بي كابيتال وإتش.إس.بي.سي ومصرف الشارقة الإسلامي كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين.

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