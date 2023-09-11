71.3 مليار دولار تداولات «دبي للذهب» النصفية

المصدر: (دبي ـ مشعل العباس)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت قيمة التداولات في بورصة دبي للذهب والسلع خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 71.3 مليار دولار، واستحوذت الروبية الهندية على حصة الأسد في حجم التداولات عبر 3.5 ملايين عقد، فيما نجحت البورصة في استقطاب 93 مستثمراً بينهم 15 من خارج الدولة. وقال لويس هيمس، المدير التجاري للبورصة دبي لـ«البيان»، إن المحركات الأساسية لهذا الأداء القوي هي مجموعة منتجات الروبية الهندية التي نوفرها، إذ أسهمت في غالبية التداولات مع 23 مليون عقد بقيمة 57.6 مليار دولار.

وأوضح أن «دبي للذهب والسلع» رسخت مكانة دبي كمركز عالمي لتجارة السلع، كما نجحنا في جذب المستثمرين من أنحاء العالم الذين يستخدمون منصتنا للتداول والتحوط ضد المخاطر. وأضاف أن العقود الآجلة للعملات الرئيسية الستة في «دبي للذهب والسلع» أسهمت في زيادة نشاط التداول، حيث تم تداول 168 ألف عقد بقيمة 8.8 مليارات دولار، تليها عقودنا الآجلة للذهب، مع تداول 76 ألف عقد بقيمة 4.8 مليارات دولار.

71.3 مليار دولار تداولات «دبي للذهب والسلع» في النصف الأول

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز