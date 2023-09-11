71.3 مليار دولار تداولات «دبي للذهب والسلع» في النصف الأول

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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سجلت بورصة دبي للذهب والسلع أكبر بورصة للمشتقات المالية وأكثرها تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري نشاطاً ملحوظاً في التداول، حيث تم تداول 3.5 ملايين عقد بقيمة 71.3 مليار دولار.

وقال لويس هيمس، المدير التجاري لبورصة دبي للذهب والسلع في حوار مع «البيان»، إن المحركات الأساسية لهذا الأداء القوي هي مجموعة منتجات الروبية الهندية التي نوفرها إذ أسهمت في غالبية التداولات بـ23 مليون عقد بقيمة 57.6 مليار دولار.

وأفاد هيمس بأن بورصة دبي للذهب والسلع باعتبارها أكبر بورصة للمشتقات المالية وأكثرها تنوعاً في المنطقة، نجحت في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي لتجارة السلع، كما نجحنا في جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم الذين يستخدمون منصتنا للتداول والتحوط ضد المخاطر، وحتى اليوم استقطبت البورصة 93 مستثمراً، منهم 15 من خارج الدولة.

وأضاف أن الموقع الاستراتيجي لإمارة دبي عند مفترق الطرق بين الشرق والغرب يسمح للبورصة بلعب دور حاسم في سد الفجوة بين المنطقتين الزمنيتين ويتيح للمستثمرين التداول في الأوقات المثالية عندما تكون الأسواق في الشرق والغرب مغلقة.

وفيما يلي نص الحوار:

ما إجمالي عدد العقود وقيمتها التي تم تداولها في بورصة دبي للذهب والسلع خلال النصف الأول؟

سجلت البورصة نشاطاً ملحوظاً، حيث تم تداول 3.5 ملايين عقد بقيمة 71.3 مليار دولار. وكانت المحركات الأساسية لهذا الأداء القوي مجموعة منتجات الروبية الهندية التي نوفرها إذ أسهمت في غالبية التداولات بـ23 مليون عقد بقيمة 57.6 مليار دولار. كما أسهمت عقودنا الآجلة للعملات الرئيسية الستة في زيادة نشاط التداول، حيث تم تداول 168 ألف عقد بقيمة 8.8 مليارات دولار، تليها عقودنا الآجلة للذهب، مع تداول 76 ألف عقد بقيمة 4.8 مليارات دولار.

ويتماشى تركيز محفظة منتجاتنا في العملات والعقود الآجلة للذهب مع ديناميكيات السوق العالمية الحالية، حيث يبحث المستثمرون عن فرص تحوط فعالة لتقليل انكشافهم على المخاطر المحتملة وسط حالة عدم اليقين المتزايدة في الأسواق الرئيسية.

إضافة لما سبق، تعكس الأهمية المتزايدة لمجموعة منتجات الروبية الهندية أيضاً متانة العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والهند، والتي عززتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة مؤخراً بين البلدين، حيث نمت التجارة الثنائية بين الإمارات والهند بـ16 % بين أبريل 2022 ومارس الماضي لتصل إلى 84.5 مليار دولار.

أداء

ما تقييمكم لأداء البورصة بشكل عام في النصف الأول؟

نحن سعداء بالمستوى العام لنشاط التداول ونعمل بشكل وثيق مع أعضائنا لتقديم ميزات جديدة في السوق وتذليل الحواجز التي قد تعيق حركة التداول ومن أحدث مبادراتنا في هذا الاتجاه التنازل عن الرسوم لبعض عقودنا الأكثر تداولاً في السوق.

عقود

ما حصة عقود الذهب الآجلة من إجمالي العقود المتداولة من حيث العدد والقيمة؟

لعبت عقود الذهب الآجلة دوراً مهماً في مساعدة المستثمرين على التحوط ضد تقلبات الأسعار من خلال توفير بيئة تداول آمنة ومنظمة لهم، خاصة في ظل البيئة التضخمية المرتفعة التي يعيشها الاقتصاد العالمي.

ونتيجة لذلك، يشكل عقد الذهب الآجل جزءاً كبيراً من عقود الذهب المتداولة في بورصة دبي للذهب والسلع، فخلال النصف الأول من 2023، شهدت عقود الذهب الآجلة تداول 76 ألف عقد بقيمة إجمالية قدرها 4.8 مليارات دولار.

ما مكانة بورصة دبي للذهب والسلع في المنطقة والعالم؟

نجحت دبي في ترسيخ مكانتها منذ فترة طويلة كلاعب رئيسي في التجارة الدولية، وكان تأسيس بورصة دبي للذهب والسلع بمثابة تطور طبيعي في مسيرة الإمارة لجذب المستثمرين العالميين إلى المنطقة.

وباعتبارنا شركة تابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، ينصب تركيزنا الاستراتيجي على تعزيز تدفقات تجارة السلع عبر الإمارة من خلال توفير مجموعة شاملة من البنية التحتية والخدمات المادية والسوقية والمالية. وقد التزمنا منذ تأسيسنا في عام 2005 برسالتنا والمهمة الموكلة إلينا.

في الوقت الحاضر، تتميز بورصة دبي للذهب والسلع بكونها بورصة المشتقات المالية الأكثر شمولاً وتنوعاً في الشرق الأوسط، حيث إن موقعنا الاستراتيجي عند مفترق الطرق بين الشرق والغرب، يسمح للبورصة بلعب دور حاسم في سد الفجوة بين المنطقتين الزمنيتين ويتيح للمستثمرين التداول في الأوقات المثالية عندما تكون الأسواق في الشرق والغرب مغلقة.

ومنذ انطلاق رحلتنا في عام 2005، طورنا مجموعة متنوعة من المنتجات التي صممت لتلبية الاحتياجات المتغيرة لمستثمرينا، ومنها مشتقات العملات، مثل مجموعة منتجات الروبية الهندية والعقود الآجلة للعملات الرئيسية الستة، إضافة إلى مجموعة من العقود الآجلة للمعادن كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك.

إعفاء رسوم

ما إجمالي حجم وقيمة عقود الذهب الفورية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية منذ إطلاقها عام 2018 وحتى اليوم؟ وهل سيؤدي عرض الإعفاء من الرسوم إلى زيادة الإقبال والطلب عليها؟

حظي عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية منذ إطلاقه باهتمام كبير من المستثمرين الذين يسعون للاستثمار في المنتجات المتوافقة مع الشريعة لأغراض التحوط والتداول.

وباعتباره الأول من نوعه في منطقتنا، فقد حقق هذا المنتج إقبالاً استثنائياً منذ إطلاقه في عام 2018، حيث تم تداول ما يقرب من 3 آلاف عقد بقيمة إجمالية قدرها 154 مليون دولار، وشهدنا في النصف الأول من العام الجاري تداول 284 عقداً بقيمة إجمالية قدرها 17.4 مليون دولار.

ونؤمن بأن الإعفاء من الرسوم والنمو العالمي الكبير لصناعة التمويل الإسلامي، والتي تقدر قيمتها اليوم بـ3 تريليونات دولار ومن المتوقع أن تنمو بنحو 10 % بين عامي 2023 و2024، سيؤدي بلا شك إلى زيادة الاهتمام بالمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وزيادة الطلب على عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة.

عملات

ما العملات الأكثر تداولاً في بورصة دبي للذهب والسلع ولماذا؟

تقدم بورصتنا مجموعة متنوعة من منتجات العملات التي لاقت اهتماماً كبيراً من المستثمرين ومنها العقود الآجلة للعملات الرئيسية الست والتي تتميز بكونها توفر بيئة آمنة ومنظمة للمستثمرين للتحوط ضد المخاطر، وهو أمر ذو أهمية خاصة بالنظر إلى الديناميكيات الجيوسياسية والاقتصادية الكلية العالمية المتغيرة باستمرار.

وقد برزت مجموعة منتجاتنا من عقود الروبية الهندية باعتبارها العملات الأكثر تداولاً في بورصة دبي للذهب والسلع، وتتضمن هذه المنتجات كلاً من العقود الآجلة للروبية الهندية، وعقود الكوانتو الآجلة، والعقود الآجلة الصغيرة.

وفي النصف الأول من هذا العام، شهدت مجموعة عقود الروبية الهندية تداول 3.2 مليارات عقد، وهذا الاهتمام بمجموعة منتجات الروبية الهندية لدينا يدفعه في المقام الأول الجالية الهندية الكبيرة في دولة الإمارات، حيث يوجد أكثر من 83 ألف شركة هندية في الدولة، علماً بأنه تم تسجيل 11 ألف شركة جديدة العام 2022 وحده.

ومن المتوقع أن يواصل مجتمع الأعمال الهندي الكبير في المنطقة مساهمته في زيادة الاهتمام بعقود الروبية الهندية الآجلة، حيث تسعى الشركات إلى التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار العملة في تعاملاتها، إضافة إلى ذلك، وكما ذكرت سابقاً، فإن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين آخذة في النمو، مما يعزز جاذبية منتجاتنا من عقود الروبية الهندية.

منتجات

ما أبرز المنتجات التي تسعى البورصة لإضافتها خلال الفترة المقبلة؟

تسعى بورصة دبي للذهب والسلع لتحسين وتنويع مجموعة منتجاتها باستمرار لتلبية الاحتياجات المتطورة لأعضائها والمتداولين فيها، ونعمل باستمرار على تقديم عقود جديدة في البورصة وتوسيع فئة أصول المعادن من خلال تضمين عقد الفضة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يخضع حالياً لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. وسيوفر هذا العقد للمستثمرين منصة موثوقة وشفافة لتداول الفضة، ونسعى إلى تكرار النجاح الذي حققناه مع عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

مستثمرون

ما نسبة المستثمرين الخارجيين أو الدوليين في البورصة؟

باعتبارها أكبر بورصة للمشتقات المالية وأكثرها تنوعاً في المنطقة، نجحت بورصة دبي للذهب والسلع في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي لتجارة السلع، وفي ظل ما نوفره من مجموعة منتجات فريدة ومتنوعة، نجحنا في جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم الذين يستخدمون منصتنا للتداول والتحوط ضد المخاطر، نحن فخورون باستقطاب البورصة 93 مستثمراً، منهم 15 من خارج الدولة.

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