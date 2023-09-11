38 % قفزة مبيعات العقارات التجارية بدبي

المصدر: دبي - بشار باغ وسيد صالح

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قفزت مبيعات العقارات التجارية في دبي 38 % خلال أول 8 أشهر من العام الجاري إلى 4 مليارات درهم مقابل 2.9 مليارات في الفترة ذاتها من العام الماضي ما يعكس تزايد أهمية الإمارة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً ويواكب نمو حركة تأسيس وتوسع الأعمال والمشاريع فيما عززت صفقات «بنتهاوس» القياسية انتعاش القطاع العقاري في الإمارة.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ارتفع عدد صفقات بيع العقارات التجارية في دبي من يناير حتى نهاية أغسطس 18 % إلى 2416 صفقة مقابل 2050 صفقة خلال أول 8 أشهر من 2022 بدعم تدفق الشركات والمستثمرين من أنحاء العالم إلى دبي.

وتضمنت مبيعات العقارات التجارية المسجلة أول 8 أشهر 1789 صفقة بيع لمكاتب بقيمة 2.9 مليار درهم مقابل 1492 صفقة بيع لمكاتب بإجمالي ملياري درهم في الفترة نفسها من 2022 بزيادة 45 % في قيمة المبيعات و20 % في عدد الصفقات.

وتم تسجيل 74 صفقة بيع على الخريطة لمكاتب في مشاريع قيد الإنشاء بقيمة 46.1 مليون درهم، وسجلت المكاتب الجاهزة 1715 صفقة بيع بإجمالي 2.8 مليار درهم. وهيمنت منطقة الخليج التجاري على الحصة الأكبر من مبيعات المكاتب في دبي مع 835 صفقة بيع لمكاتب بقيمة 1.3 مليارات درهم، تلتها أبراج بحيرات جميرا بنحو 602 صفقة بقيمة 807 ملايين درهم.

إلى ذلك، ذكرت شركة بنتهاوس. إيه إي العقارية، أن الصفقات القياسية المتتابعة التي شهدتها دبي بالفترة الأخيرة لبيع وحدات «بنتهاوس»، أي شقق الطوابق العلوية من الأبراج الفاخرة، عززت الانتعاش الذي تشهده سوق عقارات دبي الفاخرة.

وقال بيتري مانيلا، رئيس قسم العقارات الفاخرة لدى الشركة، إن الإقبال المتزايد من جانب الأثرياء من أنحاء العالم على وحدات «بنتهاوس» بالغة الفخامة يعكس المكانة المرموقة التي باتت تحظى بها دبي بين المشترين والمستثمرين العالميين.وأضاف:«يعتزم 75 % من مشتري العقارات الفاخرة في دبي، خاصةً وحدات بنتهاوس الانتقال إلى دبي للإقامة بها بصفة دائمة، إذ يرونها مكاناً آمناً.

38 % نمو مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال 8 أشهر

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