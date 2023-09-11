38 % نمو مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال 8 أشهر

المصدر: دبي - بشار باغ

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ساهم استمرار تدفق الشركات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم إلى دبي في ارتفاع مبيعات العقارات التجارية في الإمارة خلال أول 8 أشهر من العام الجاري إلى 4 مليارات درهم مقارنة بـ 2.9 مليارات درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل بذلك نمواً بـ38 %، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مما يعكس تزايد أهمية دبي كمركز تجاري واستثماري عالمي ونمو حركة تأسيس وتوسع الأعمال والمشاريع بشكل مطرد.

وبلغ عدد صفقات بيع العقارات التجارية في دبي خلال هذه الفترة 2416 صفقة مقارنة بـ 2050 صفقة تم تسجيلها خلال أول 8 أشهر من العام الماضي، بنمو 18 %.

مبيعات المكاتب

وتضمنت مبيعات العقارات التجارية التي تم تسجيلها خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس الماضيين 1789 صفقة بيع لمكاتب بقيمة إجمالية تجاوزت 2.9 مليار درهم، أما في الفترة ذاتها من العام الماضي، فقد تم تسجيل 1492 صفقة بيع لمكاتب بقيمة ملياري درهم، وبذلك تحقق سوق الوحدات المكتبية في دبي نمواً بـ 45 % في قيمة المبيعات و20 % في عدد الصفقات. وتم تسجيل 74 صفقة بيع على الخريطة لمكاتب في مشاريع قيد الإنشاء بقيمة 46.1 مليون درهم، فيم سجلت المكاتب الجاهزة 1715 صفقة بيع بقيمة 2.8 مليار درهم.

الحصة الأكبر

وهيمنت منطقة الخليج التجاري على الحصة الأكبر من مبيعات المكاتب في دبي خلال هذه الفترة، حيث سجلت 835 صفقة بيع لمكاتب بقيمة إجمالية فاقت 1.3 مليارات درهم، تلتها منطقة أبراج بحيرات جميرا بـ 602 صفقة بقيمة 807 ملايين درهم.

فيما حلت منطقة برج خليفة ثالثاً من حيث قيمة مبيعات المكاتب التي بلغت 358 مليون درهم قيمة 21 صفقة بيع، جاءت منطقة البرشا هايتس ثالثاً بعدد الصفقات التي بلغت 96 صفقة بقيمة 115 مليون درهم.

وتصدرت قائمة أغلى المكاتب في دبي صفقة بيع مساحة مكتبية في منطقة برج خليفة تمتد على 8806 أقدام مربعة بقيمة 49.4 مليون درهم، تلتها صفقة أخرى في ذات المنطقة بـ 44.2 مليون درهم لمساحة مكتبية تمتد على 8444 قدماً مربعاً.

محال تجارية

أما المحال التجارية، فقد سجلت خلال أول 8 أشهر من العام الجاري 627 صفقة بيع بقيمة 1.1 مليار درهم مقارنة بـ 558 صفقة بقيمة 897 مليون درهم، لتحقق بذلك نمواً بـ 12 % في عدد الصفقات و26 % في قيمة المبيعات.

وسجلت مبيعات المحال التجارية على الخريطة في المشاريع قيد الإنشاء 216 صفقة بقيمة 472.6 مليون درهم، تم تسجيل 411 صفقة بيع لمحال جاهزة بقيمة 629 مليون درهم.

أما المناطق الأعلى مبيعاً للمحال التجارية في دبي فقد تصدرتها منطقة «ميدان ون» التي سجلت 231 مليون درهم قيمة 123 صفقة بيع تلتها منطقة الخليج التجاري بـ 135 مليون درهم قيمة 54 صفقة بيع، وجاء مجمع مشروع «شوبا هارتلاند» ثالثاً بـ 101 مليون درهم قيمة 33 صفقة بيع، وحلت قرية جميرا الدائرية في المرتبة الرابعة بـ 99.5 مليون درهم قيمة 54 صفقة بيع فيما حلت المدينة العالمية – المرحلة الأولى في المرتبة الخامسة بـ 84 مليون درهم قيمة 164 صفقة بيع وهي أعلى عدد لصفقات بيع المحال التجارية في دبي خلال أول 8 أشهر من العام الجاري.

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