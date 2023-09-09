مطار دبي يتصدر المسارات الجوية الأكثر ازدحاماً إقليمياً

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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رسخ مطار دبي الدولي صدارته على أكثر خطوط الطيران ازدحاماً في المنطقة خلال أغسطس الماضي مع استحواذه على 80 % من أكثر الخطوط ازدحاماً، حيث تنطلق 8 من أكبر 10 مسارات ازدحاماً إقليمياً من مطار دبي أو تتجه إليه.

وبحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية احتل مسار القاهرة ـ جدة المركز الأول على مستوى المنطقة في حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية المجدولة خلال أغسطس بنحو 415.6 ألف مقعد، في حين جاء مسار القاهرة – الرياض في المركز الرابع على مستوى المنطقة بـ 286.2 ألف مقعد.

واحتل مسار دبي – الرياض المرتبة الثانية إقليمياً من حيث حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية خلال أغسطس الجاري بنحو 352.3 ألف مقعد، تلاه مسار دبي ـ جدة، بإجمالي 288.9 ألف مقعد.

وتبوأ مسار دبي - لندن هيثرو المركز الخامس إقليمياً مع 239.4 ألف مقعد، يليه مسار مومباي ـ دبي بإجمالي 237.8 ألف مقعد، ثم مسار دبي – الكويت في المركز السابع بـ 231.1 ألف مقعد، ثم مسار دلهي – دبي مع 207 آلاف مقعد، وحل في المركز التاسع مسار البحرين – دبي بـ184.4 ألف مقعد، ثم مسار دبي - إسطنبول بنحو 174.9 ألف مقعد.

وبلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة في مطار دبي 4.9 ملايين مقعد خلال يوليو الماضي مقابل 4.63 ملايين مقعد في الشهر السابق، نمو 5.9%، ليحتفظ مطار دبي الدولي بالمركز الأول عالمياً كأكبر مطار في السعة المقعدية المجدولة.

واحتفظ مطار دبي بالمركز الأول عالمياً خلال أغسطس كأكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة، حيث تجاوز إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية 4.96 ملايين مقعد الشهر الجاري مقابل 4.09 ملايين خلال أغسطس من 2022.

مطار دبي يستحوذ على 8 من أكثر 10 خطوط ازدحاماً بالمنطقة

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