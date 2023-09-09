مطار دبي يستحوذ على 8 من أكثر 10 خطوط ازدحاماً بالمنطقة

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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واصل مطار دبي استحواذه على أكثر خطوط الطيران ازدحاماً في منطقة الشرق الأوسط خلال شهر أغسطس، حيث كشفت بيانات صادرة عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران أن 8 من أكبر 10 مسارات طيران ازدحاماً في المنطقة تنطلق من مطار دبي أو إليه.

وبحسب بيانات «أو إيه جي» جاء مسار دبي – الرياض في المركز الثاني على مستوى المنطقة من حيث حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية خلال أغسطس الجاري بنحو 352.3 ألف مقعد، تلاه مسار دبي ـ جدة، الذي احتل المركز الثالث على مستوى المنطقة بإجمالي 288.9 ألف مقعد.

دبي هيثرو

وأظهرت البيانات أن مسار دبي - لندن هيثرو جاء في المركز الخامس بـ239.4 ألف مقعد، ثم مسار مومباي ـ دبي في المركز السادس بنحو 237.8 ألف مقعد، ثم مسار دبي – الكويت في المركز السابع بنحو 231.1 ألف مقعد، وجاء مسار دلهي – دبي في المركز الثامن بنحو 207 آلاف مقعد، وحل في المركز التاسع مسار البحرين – دبي بـ184.4 ألف مقعد، ثم مسار دبي - إسطنبول عاشراً بنحو 174.9 ألف مقعد.

وبحسب بيانات المؤسسة احتل مسار القاهرة ـ جدة المركز الأول على مستوى المنطقة من حيث حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية المجدولة خلال شهر أغسطس بنحو 415.6 ألف مقعد، في حين جاء مسار القاهرة – الرياض في المركز الرابع على مستوى المنطقة بـ 286.2 ألف مقعد.

الرحلات المغادرة

وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة في مطار دبي الدولي وصل إلى نحو 4.9 ملايين مقعد خلال يوليو الماضي مقابل 4.63 ملايين مقعد في الشهر السابق، وبنسبة نمو بلغت نحو 5.9%، ليحتفظ مطار دبي الدولي بالمركز الأول عالمياً كأكبر مطار في السعة المقعدية المجدولة.

صدارة عالمية

وكشفت مؤسسة «أو إيه جي» عن أن مطار دبي الدولي احتفظ بمرتبة الصدارة عالمياً خلال شهر أغسطس كأكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة، حيث تجاوز إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي نحو 4.96 ملايين مقعد الشهر الجاري مقابل 4.09 ملايين مقعد مجدول خلال شهر أغسطس من العام الماضي 2022.

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