دي.بي ورلد تسعى لجمع مليار دولار من أول صكوك خضراء تصدرها

المصدر: رويترز

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أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الأربعاء أن مجموعة موانئ دبي العالمية (دي.بي ورلد) تعتزم جمع ما لا يقل عن مليار دولار من بيع أول صكوك خضراء مقومة بالدولار الأمريكي لأجل عشر سنوات مع سعر استرشادي أولي يبلغ نحو 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وتم تكليف سيتي جروب ودويتشه بنك وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبنك ستاندرد تشارترد لإدارة الدفاتر.

وسيتولى إتش.إس.بي.سي منفردا تنظيم المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

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