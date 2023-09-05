بيع فيلا قيد الإنشاء اليوم في نخلة جميرا بـ 202 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم صفقة بيع فيلا قيد الانشاء في نخلة جميرا بقيمة 202 مليون درهم، وتبلغ مساحة أرض الفيلا 24921 قدم مربع.

وبلغت المبيعات التي سجلتها الدائرة منذ صباح اليوم حتى الآن 424 مليون درهم قيمة 80 صفقة بيع.

ومن جانب آخر، أعلنت شركة "رؤيا للتطوير العقاري" اليوم عن بيع أولى شقق الـ "بنتهاوس" الخمسة في مشروعها "إس إل إس ريزيدنسس في نخلة جميرا مقابل 60 مليون درهم بالإضافة إلى بيع 80% من إجمالي وحدات المشروع الذي يقع على الهلال الغربي بنخلة جميرا.

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