بيع شقة "بنتهاوس" في نخلة جميرا بـ 60 مليون درهم

المصدر: البيان

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حققت شركة "رؤيا للتطوير العقاري"، شركة تطوير المشاريع العقارية الفاخرة التي أُطلقت مؤخراً، انجازين مهمين منذ إعلانها عن باكورة مشاريعها السكنية "إس إل إس ريزيدنسس في نخلة جميرا". حيث نجحت الشركة في بيع أولى شقق "بنتهاوس" الخمسة مقابل 60 مليون درهم إماراتي، بالإضافة إلى بيع 80% من إجمالي وحدات المشروع الذي يقع على الهلال الغربي بنخلة جميرا.

تتكون الشقة من 4 غرف نوم وتبلغ مساحتها 13,962 قدماً مربعاً وتوفر مجموعة من المرافق الراقية تشمل فناءً خاصاً، وحمام سباحة وكراسي للتشمس، وشرفة لتناول الطعام ومنطقة للشواء، ما يجعلها المسكن المثالي للراغبين في التميّز. وقد لاقت شقق "بنتهاوس" المؤلفة من أربع غرف.

وقال رامي حسين، الرئيس التنفيذي لشركة "رؤيا للتطوير العقاري": "يُعد بيع أولى شقق "بنتهاوس" بقيمة 60 مليون درهم إماراتي دلالة واضحة على المكانة الاستثنائية التي يتمتع بها مشروع "إس إل إس ريزيدنسس في نخلة جميرا"، ويعكس أيضاً مدى التزامنا بتقديم تجربة معيشية فائقة الفخامة. ويسلّط نجاح الشركة في بيع 80٪ من إجمالي الوحدات السكنية الضوء على ثقة المشترين في رؤيتنا الرامية إلى تزويد السكان بتجربة متميزة من خلال العلامة التجارية الرائدة "إس إل إس".

يُعد "إس إل إس ريزيدنسز في نخلة جميرا" أول مشروع مستقل يحمل العلامة التجارية " إس إل إس" خارج الأمريكيتين، ويضم المشروع 113 وحدة سكنية خاصة ومصممة بعناية فائقة لتلبية مختلف احتياجات السكان. يقع مشروع "إس إل إس ريزيدنسس في نخلة جميرا’ الشهيرة ويوفر إطلالات بانوراميه لا تُضاهى على أفق دبي ومياه الخليج العربي الزرقاء.

يوفر مشروع "إس إل إس ريزيدنسس" باقة من المزايا ووسائل الراحة الفريدة التي تشمل الشاطئ الخاص المجهز بمحطات للشواء وألواح التجديف، بالإضافة إلى "ذا سوشيال هاوس" الذي يضم مساحة مخصصة للتمارين الرياضية، وقاعات خاصة لتناول الطعام، وغرفة للألعاب الترفيهية، ونادي للأطفال، وغرفة عرض سينمائي خاصة، إلى جانب صالة داخلية وخارجية للياقة البدنية.

وضعت شركة "رؤيا للتطوير العقاري" خطة سداد تلبي احتياجات المستثمرين وتتيح للمشترين استثمار 60% خلال مرحلة التشييد، ودفع النسبة المتبقية 40% عند انتهاء عمليات التشييد وتسليم الوحدات السكنية. ويعكس هذا التوجه الاستراتيجي التزام شركة "رؤيا للتطوير العقاري" ببناء علاقات قوية وطويلة الأمد مع عملائها الكرام.

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